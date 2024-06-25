集團指出，期內中國市場受到國際消極態勢影響，消費水平受壓，生產性企業營運困難，雖然中央政府通過多次降息及調整準備金率等手段，以提振乏力的經濟，但

成效不大。由於大陸的內部消費疲軟及產能過剩，對製造業投資增加產能的意欲極為不利，上財年業績按年下跌13%至14.5億元。

集團又指，去年一次性推出多條全新的或更新換代的產品線，得到市場好評，尤其是 DMIII第三代多物料注塑機系列體現了極高穩定性、低故障率的質量，贏得客戶的認可。

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