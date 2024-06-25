集團指，大中華地區包括內地、香港、澳門及台灣。截至今日公佈日期，集團在大中華區市場的業務所帶來的收入微乎其微，並出現虧損。於簽署最終協議後，集團預計將收到1,000萬美元的首期付款。潛在出售事項的所得款項將用於集團的一般營運資金。

公司強調，截至今日公布日期，有關潛在出售事項尚未訂立任何具有法律約束力的協議。最終協議的最終條款須經訂約方之間進一步磋商，因此可能會與今次公佈所載者有所不同。

集團又同時提到，近期收到來自多名獨立第三方關於可能使集團獲益的潛在合作及或投資的建議及要約。

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