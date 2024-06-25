經調整後的EBITDA虧損由去年同期的30萬元擴大至2024年第一季的640萬美元。

期內收入按年增長22%至1810萬元，B2B業務平台Creatory收入按年增長34%，佔集團在2024年第一季收入的19%。險產品收入在第一季按年升44%至180萬元，佔集團收入的 8%，去年同期為7%。

按市場劃分，香港的收入增37%至770萬元，其中私人借貸業務的增長最為明顯。新加坡在第一季的收入按年升61%至890萬元，其中信用卡和保險的業務增長最為明顯

菲律賓首季收入按年跌4%至400萬元，受到主要客戶在完成收購後的服務遷移和價格條款調整所影響。台灣在第一季的收入按年跌40%至140萬美元，主要受主要客戶暫停提供產品所影響。

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