盈科拓展主席兼行政總裁李澤楷旗下個人理財及數碼保險比較平台MoneyHero Limited （美：MNY）公布，截至今年3月底止首季收入按年增長24%至2220萬（美元，下同），當中香港的收入增37%至770萬元，其中私人借貸業務的增長最為明顯。
經調整後的EBITDA虧損由去年同期的30萬元擴大至2024年第一季的640萬美元。
期內收入按年增長22%至1810萬元，B2B業務平台Creatory收入按年增長34%，佔集團在2024年第一季收入的19%。險產品收入在第一季按年升44%至180萬元，佔集團收入的
按市場劃分，香港的收入增37%至770萬元，其中私人借貸業務的增長最為明顯。新加坡在第一季的收入按年升61%至890萬元，其中信用卡和保險的業務增長最為明顯
菲律賓首季收入按年跌4%至400萬元，受到主要客戶在完成收購後的服務遷移和價格條款調整所影響。台灣在第一季的收入按年跌40%至140萬美元，主要受主要客戶暫停提供產品所影響。
金融學院：八成半受訪金融機構擬未來3年將虛擬資產納入核心業務營運
美團據報擬發10億美元或以上債券 用於償還部分債務及擴張業務
長橋科技發布財富管理、美股及虛擬資產一站式解決方案 料未來增長更快
阿里王子官網上載多張外國名人合照 包括林寶堅尼家族成員 昔日在港活動相片卻消失
澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響 花旗調低全月預測至172.5億
恒指收市升45點 成交跌至一周低 北水重新轉流入 科指見兩個月收市新低