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道指跌299點 納指升220點 輝達反彈6.7%

美債息上升，債息倒掛個別發展，金龍指數見兩個月低，道指見兩周最大跌幅。美國6月消費者信心指數下降，聯儲局理事Bowman預計年內沒有降息行動。另一位理事Cook稱，未來「某個時候」需要降低利率，但具體時間無法確定，明年通膨料更快速降溫。美國利率期權市場交易員大膽押注聯儲局將在未來9個月總計降息300基點。輝達反彈6.7%，帶領晶片股反彈。強勁業績展望推動聯邦快遞盤後大升近15%。

道瓊斯工業平均指數收跌299點，跌幅0.76%，報39112點。標普500指數收漲21點，升幅0.4%，報5469點。納斯達克綜合指數收漲220點，或1.27%，報17717點。

家得寶跌3.58%，報338.32美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累82點，而微軟升0.73%，報450.95元，貢獻道指21點。

科技股方面，蘋果收市報209.07元，升0.44%，谷歌母公司Alphabet收市報184.03元，升2.68%，亞馬遜收市報186.34元，升0.41%，Facebook收市報510.6元，升2.34%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.23%，報517點。德國DAX指數收跌0.81%，報18177點；法國CAC 40指數跌0.58%，報7662點；英國富時100指數收跌0.41%，報8247點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.29%，報5907點。

美國2年期債息曾升最多0.63%，是6月20日後最大升幅，當日升幅為0.9%。高見4.7531厘，是6月20日4.7542厘後最高。收市報4.7424厘，是6月17日後收市新高，當日報4.7655厘。

美國10年期債息曾升最多0.6%，是6月20日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見4.2573厘，是6月24日4.2748厘後最高。收市報4.2476厘，是6月21日後收市新高，當日報4.2554厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至51.252基點，是2023年12月20日52.653基點後最闊。收市報49.69基點，是2023年12月19日後收市最闊，當日報51.231基點。連跌2日，累計跌1.589基點，對上一次連跌2日是6月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月12日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至109.306基點，是6月24日108.375基點後最窄。收市報111.124基點，是6月12日後收市最窄，當日報108.368基點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是6月11日。

金龍指數曾跌最多1.44%，是6月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見5897.93點，是6月21日5891.72點後最低。收市報5907.24點，是4月19日後收市新低，當日報5817.95點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是6月20日。

道指曾跌最多1.05%，是6月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.09%。低見38997.23點，是6月20日38778.46點後最低。收市報39112.16點，是6月18日後收市新低，當日報38834.86點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是6月21日。

標指曾升最多0.46%，是6月24日後最大升幅，當日升幅為0.48%。高見5472.88點，是6月24日5490.66點後最高。收市報5469.3點，是6月20日後收市新高，當日報5473.17點。

納指曾升最多1.36%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為1.4%。高見17734.34點，是6月21日17787.34點後最高。收市報17717.65點，是6月20日後收市新高，當日報17721.59點。

 

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