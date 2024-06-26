moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌121點 夜期低水115點 美期亞股個別發展 東方表行等業績

美股向下，港股ADR跌121點或0.67%，報17952點，即月恒指夜期跌112點，報17958點，夜期低水115點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.81%，折合報379.11元；阿里巴巴（9988）跌1.33%，折合報72.02元；美團（3690）升0.06%，折合報115.68元；匯控（0005）跌0.54%，折合報68.45元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.74元。

道期現跌0.098%；標期現跌0%；納期現升0.04%。日本東證指數現跌0.08%；韓國KOSPI指數現升0.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.76%。

VIX指數隔晚跌3.67%或0.49點，報12.84點。

紐油現跌0.09%或0.07美元，報80.75美元；布油現跌0.14%或0.11美元，報84.89美元；金價現跌0.02%或0.5美元，報2319.12美元；LME 銅期貨隔晚跌0.93%或90美元，報9571美元。比特幣現跌0.25%或160.38美元，報61754.26美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2476厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，AEON CREDIT（0900）、東方表行集團（0398）、電訊數碼控股（6033）、TAI CHEUNG HOLD（0088）、中國動向（3818）等。

建生（0224）23/24年度由盈轉虧損5617萬，受麗晶酒店聯營公司虧損1.37億拖累。

思捷（0330）正洽售商標及大中華區域名，代價3.7億。

因內地消費疲軟產能過剩，震雄（0057）上財年少賺23%，末期息5仙。

安全貨倉（0237）全年虧損1.23億元，末期息4.5仙。

中港照相（1123）全年收少賺27%，末期息1仙。

寶光實業（0084）剔除特殊項目收入後，轉蝕5460萬元。

包浩斯（0483）上財年純利錄120萬元，倒退97%，不派息。

內地6月批出104款國產網絡遊戲版號，騰訊（0700）有份。

文傳（0343）縮減數碼化市場推廣部，全年股東應佔虧損收窄至2078萬。

美團（3690）據報擬發10億美元或以上債券，用於償還部分債務及擴張業務。

港交所批東勝智慧城市服務（0265）執行董事石保棟未履行披露責任。

巴郡減持比亞迪（1211）至5.99%。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）

TVB（0511）與騰訊視頻擴大合作，合作拍劇新增4部。

澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響，花旗調低全月預測至172.5億。

華晨汽車（1114）：廉署完成調查主席吳小安，案件完結不會採取任何行動。

 

其他報道

道指跌299點 納指升220點 輝達反彈6.7%

北水增持建行 減持國美