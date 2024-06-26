個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.81%，折合報379.11元；阿里巴巴（9988）跌1.33%，折合報72.02元；美團（3690）升0.06%，折合報115.68元；匯控（0005）跌0.54%，折合報68.45元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.74元。

道期現跌0.098%；標期現跌0%；納期現升0.04%。日本東證指數現跌0.08%；韓國KOSPI指數現升0.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.76%。

VIX指數隔晚跌3.67%或0.49點，報12.84點。

紐油現跌0.09%或0.07美元，報80.75美元；布油現跌0.14%或0.11美元，報84.89美元；金價現跌0.02%或0.5美元，報2319.12美元；LME 銅期貨隔晚跌0.93%或90美元，報9571美元。比特幣現跌0.25%或160.38美元，報61754.26美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2476厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，AEON CREDIT（0900）、東方表行集團（0398）、電訊數碼控股（6033）、TAI CHEUNG HOLD（0088）、中國動向（3818）等。

建生（0224）23/24年度由盈轉虧損5617萬，受麗晶酒店聯營公司虧損1.37億拖累。

思捷（0330）正洽售商標及大中華區域名，代價3.7億。

因內地消費疲軟產能過剩，震雄（0057）上財年少賺23%，末期息5仙。

安全貨倉（0237）全年虧損1.23億元，末期息4.5仙。

中港照相（1123）全年收少賺27%，末期息1仙。

寶光實業（0084）剔除特殊項目收入後，轉蝕5460萬元。

包浩斯（0483）上財年純利錄120萬元，倒退97%，不派息。

內地6月批出104款國產網絡遊戲版號，騰訊（0700）有份。

文傳（0343）縮減數碼化市場推廣部，全年股東應佔虧損收窄至2078萬。

美團（3690）據報擬發10億美元或以上債券，用於償還部分債務及擴張業務。

港交所批東勝智慧城市服務（0265）執行董事石保棟未履行披露責任。

巴郡減持比亞迪（1211）至5.99%。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。

TVB（0511）與騰訊視頻擴大合作，合作拍劇新增4部。

澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響，花旗調低全月預測至172.5億。

華晨汽車（1114）：廉署完成調查主席吳小安，案件完結不會採取任何行動。

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