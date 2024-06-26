上月有報道稱，電盈計劃出售光纖業務近40%股權予招商局集團，交易作價介乎8.5億至9億美元。

公司指，交易可讓香港電訊透過引入投資者作為長期合作夥伴釋放其廣泛無源網絡業務的價值，並與投資者分擔與進一步擴展網絡基建以支持業務增長相關的未來資本開支。隨著香港新住宅開發區的規劃、企業數碼化轉型的加快及大灣區的融合日益緊密，Passive Netco將與香港電訊和投資者攜手，擴展其無源基建業務，以支持新的服務項目推出，並拓展至新的地區。此外，本交易將使香港電訊得以加強資源，以提升及擴闊其提供予消費者的服務項目，特別在輔助數碼化時尚應用領域，並向企業客戶提供創新及先進的技術方案。

投資者「Magic Investment Bidco Limited」由招商局資本獨家管理及控制，並間接得到包括民銀國際投資（香港）在內的多方投資。

目標公司的主要業務為投資控股。Passive Netco為目標公司的全資附屬公司。Passive Netco並無開展任何業務營運。Passive Netco將於完成後從事無源網絡業務，即在香港及大灣區提供銅纜及光纖接入服務，以及營運、維護及擴展銅纜及光纖接入網絡的無源組件並提供相關服務的業務。

截至2023年12月31日止年目標集團的備考綜合淨溢利港幣10.04億元，及電訊盈科（0008）及香港電訊應佔目標集團的備考綜合資產淨值港幣37.55億元以及本交易總代價計算，本交易的市盈率倍數及市淨率倍數分別為16.9倍及4.1倍，遠高於香港電訊信託與香港電訊同期分別為13.3倍及1.9倍的市盈率倍數及市淨率倍數。

主服務協議方面，內容涉及提供各項網絡接入服務、與直駁光纖有關的網絡接入服務、營運及維護服務、網絡鋪設服務及配套服務。每年最低服務費為17.50億元（每年調整一次並包括Passive Netco授予第三方樓宇佈線權所產生的任何收入）。Passive Netco為目標公司的全資附屬公司（作為服務提供方），HKTL（一家香港電訊的間接全資附屬公司）作為服務接受方。主服務協議將於十五年的初始期限內具有十足效力及作用，此後將以五年為一個延長期限自動延續。

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