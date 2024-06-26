恒指今早低開138點或0.77%，報17934點，大市成交金額18億元；國指今早低開46點或0.72%，報6417點。恒生科技指數開市報3639點，跌0.43%。上升股份比例為4.53%，下跌為6.22%，無升跌為89.23%。
藍籌7隻升，50隻下跌，25隻無升跌。網易（9999）升1.9%，報144.5元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌5.48%，報11.72元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，14隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報22.35元，升2.29%；跌幅最大的是京東（9618）開市報107.2元，跌2.01%。
恒指低於10天線(18073.56點)、50天線(18126.1點)。科指低於10天線(3712.76點)，下試100天線(3571.02點)。
香港電訊（6823）8.7億美元售旗下40%予招商局資本 將在大灣區提供銅纜及光纖接入服務開市報8.82元，升0.34%。電盈（0008）開市報3.87元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，AEON CREDIT（0900）無成交，報6.05元。東方表行集團（0398）無成交，報3.45元。電訊數碼控股（6033）無成交，報0.63元。TAI CHEUNG HOLD（0088）無成交，報3.1元。中國動向（3818）無成交，報0.345元。
建生（0224）23/24年度由盈轉虧損5617萬，受麗晶酒店聯營公司虧損1.37億拖累。無成交，報0.65元。
思捷（0330）正洽售商標及大中華區域名，代價3.7億。開市報0.192元，升14.97%。
因內地消費疲軟產能過剩，震雄（0057）上財年少賺23%，末期息5仙。無成交，報1.4元。
安全貨倉（0237）全年虧損1.23億元，末期息4.5仙。無成交，報2元。
中港照相（1123）全年收少賺27%，末期息1仙。無成交，報0.155元。
寶光實業（0084）剔除特殊項目收入後，轉蝕5460萬元。開市報0.105元，無升跌。
包浩斯（0483）上財年純利錄120萬元，倒退97%，不派息。無成交，報0.355元。
內地6月批出104款國產網絡遊戲版號，騰訊（0700）有份。開市報379.2元，跌0.73%。
文傳（0343）縮減數碼化市場推廣部，全年股東應佔虧損收窄至2078萬。無成交，報0.233元。
美團（3690）據報擬發10億美元或以上債券，用於償還部分債務及擴張業務。開市報115元，跌1.54%。
港交所批東勝智慧城市服務（0265）執行董事石保棟未履行披露責任。無成交，報0.023元。
巴郡減持比亞迪（1211）至5.99%。開市報238.2元，跌0.58%。
「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。開市報68.9元，跌0.72%。
TVB（0511）與騰訊視頻擴大合作，合作拍劇新增4部。開市報3.39元，升4.31%。
澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響，花旗調低全月預測至172.5億。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報5.49元，升0.18%。美高梅中國（2282）開市報12.66元，跌0.78%。澳博（0880）開市報2.69元，無升跌。永利澳門（1128）開市報6.6元，升0.15%。銀河娛樂（0027）無成交，報37.2元。金沙中國（1928）見52周低17.08元，開市報17.08元，跌0.81%。
華晨汽車（1114）：廉署完成調查主席吳小安，案件完結不會採取任何行動。開市報8.46元，無升跌。
破頂股包括，中國秦發（0866）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升14.1%；珩灣科技（1523）創52周高，見3.5元，開市報3.5元，升11.46%；九興控股（1836）創52周高，見15.78元，開市報15.78元，無升跌；晨訊科技（2000）創52周高，見0.455元，開市報0.455元，升1.11%。
創52周低，其中包括，東方甄選（1797）低見12.88元，開市報12.88元，跌0.62%；金沙中國（1928）低見17.08元，開市報17.08元，跌0.81%；東方甄選（1797）低見12.88元，開市報12.88元，跌0.62%；中升（0881）低見11.72元，開市報11.72元，跌5.48%。
異動股
上升異動股，包括，思捷環球（0330）開市報0.192元，升14.97%；超盈國際控股（2111）開市報2.43元，升14.62%；皇冠環球集團（0727）開市報0.134元，升14.53%；中國秦發（0866）創52周高，見0.89元，開市報0.89元，升14.1%；米蘭站（1150）開市報0.088元，升12.82%；華檢醫療（1931）開市報0.97元，升12.79%；珩灣科技（1523）創52周高，見3.5元，開市報3.5元，升11.46%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.03元，升11.11%；太平洋網絡（0543）開市報0.41元，升9.33%；五菱（0305）開市報0.4元，升8.11%。
下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）開市報0.132元，跌13.16%；兗煤（1171）開市報11.82元，跌8.75%；王朝酒業（0828）開市報0.28元，跌8.2%；國農金融投資（8120）開市報0.05元，跌5.66%；北京汽車（1958）開市報2.02元，跌5.61%；中升（0881）見52周低11.72元，開市報11.72元，跌5.48%；裕元集團（0551）開市報15.22元，跌4.76%；中海宏洋（0081）開市報2.02元，跌4.72%。
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