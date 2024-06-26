恒指今早低開138點或0.77%，報17934點，大市成交金額18億元；國指今早低開46點或0.72%，報6417點。恒生科技指數開市報3639點，跌0.43%。上升股份比例為4.53%，下跌為6.22%，無升跌為89.23%。