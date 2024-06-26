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OpenAI：將禁止位於中國的開發者使用其AI工具和軟件

彭博社報道，OpenAI發言人聲明「我們將採取額外舉措，阻止來自於我們不支持獲取OpenAI服務的地區的API流量」。較早前內地媒體報道稱，社交媒體上發布的截屏顯示，OpenAI向中國的開發者發送了相關的通知，稱計劃從7月開始禁止其獲取OpenAI的工具和軟件。

在中國，包括獲阿里巴巴和騰訊控股支持的智譜AI等本土企業已經發布通知，鼓勵開發者改用自有產品。

根據OpenAI的導則，對於在例如中國等不在支持名單上的國家獲取其產品的用戶，其賬號可能會被封鎖或停用。

目前不清楚是什麼原因促使OpenAI採取這一行動。上月，OpenAI披露稱，過去數月切斷了至少五項秘密影響力行動，稱它們利用OpenAI的產品來操縱公共輿論。

當前，美國政府正在施加越來越大的壓力，遏制中國獲取先進AI技術。雖然中國不在OpenAI正式支持的國家或領土之列，但許多開發者通過VPN或其他渠道獲取其工具。

 

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