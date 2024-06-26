在中國，包括獲阿里巴巴和騰訊控股支持的智譜AI等本土企業已經發布通知，鼓勵開發者改用自有產品。

根據OpenAI的導則，對於在例如中國等不在支持名單上的國家獲取其產品的用戶，其賬號可能會被封鎖或停用。

目前不清楚是什麼原因促使OpenAI採取這一行動。上月，OpenAI披露稱，過去數月切斷了至少五項秘密影響力行動，稱它們利用OpenAI的產品來操縱公共輿論。

當前，美國政府正在施加越來越大的壓力，遏制中國獲取先進AI技術。雖然中國不在OpenAI正式支持的國家或領土之列，但許多開發者通過VPN或其他渠道獲取其工具。

其他報道

滬深三大指數開市個別走 人行進行2500億人幣逆回購 淨回籠280億元

恒指低開138點 科指跌0.43% 中升跌5% 京東跌2%

香港電訊8.7億美元售旗下40%予招商局資本 將在大灣區提供銅纜及光纖接入服務

港股ADR跌121點 夜期低水115點 美期亞股個別發展 東方表行等業績

道指跌299點 納指升220點 輝達反彈6.7%

北水增持建行 減持國美