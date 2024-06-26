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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止7連升 港元貶值見一周最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連升，跌0.84點子至4.7%，是6月24日後最低，當日報4.63506%。對上一次終止7連升是6月13日，當日拆息報4.50952%。

港元現報7.8094元貶值1點子，曾貶值最多15點子，報7.8108元，是6月18日7.8109元後最弱。亦曾升值最多13點子，報7.808元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.27點子至4.27155%，是2024年6月21日後最低；1星期HIBOR跌6.27點子至5.02702%；2星期HIBOR跌11.59點子至4.75119%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.09點子至4.78494%；6個月期HIBOR升0.36點子至4.82496%，是5月29日後最高；12個月期HIBOR升0.17點子至4.9881%，是5月29日後最高。

美元指數現報105.67升值0.063點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45798%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8229%，連續6日收窄，利差是2024年4月01日後最窄，當日差距為-0.6418%。

對上一次連續6日收窄，是2024年3月26日，當日利差報-0.5801%。

 

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