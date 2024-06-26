港元現報7.8094元貶值1點子，曾貶值最多15點子，報7.8108元，是6月18日7.8109元後最弱。亦曾升值最多13點子，報7.808元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.27點子至4.27155%，是2024年6月21日後最低；1星期HIBOR跌6.27點子至5.02702%；2星期HIBOR跌11.59點子至4.75119%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.09點子至4.78494%；6個月期HIBOR升0.36點子至4.82496%，是5月29日後最高；12個月期HIBOR升0.17點子至4.9881%，是5月29日後最高。

美元指數現報105.67升值0.063點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45798%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8229%，連續6日收窄，利差是2024年4月01日後最窄，當日差距為-0.6418%。

對上一次連續6日收窄，是2024年3月26日，當日利差報-0.5801%。

其他報道

中國10年期國債息再創22年新低

世茂清盤聆訊押後至7月31日

OpenAI：將禁止位於中國的開發者使用其AI工具和軟件

騰訊遊戲：未成年用戶暑假限玩不超過23小時

滬深三大指數開市個別走 人行進行2500億人幣逆回購 淨回籠280億元

恒指低開138點 科指跌0.43% 中升跌5% 京東跌2%

香港電訊8.7億美元售旗下40%予招商局資本 將在大灣區提供銅纜及光纖接入服務

港股ADR跌121點 夜期低水115點 美期亞股個別發展 東方表行等業績

道指跌299點 納指升220點 輝達反彈6.7%

北水增持建行 減持國美