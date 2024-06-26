環聯消費者脈搏調查於2024年5月1日至13日期間，訪問了853名香港消費者。今年次季，不足一半（44%）的受訪消費者表示對未來12個月的家庭財政狀況感到樂觀，低於去年同期的62%。此外，兩成受訪者預計無法全數支付當前所有帳單和貸款，較 2023 年第二季上升 3 個百分點。當中以年輕消費者最受影響， 23% 的 Z 世代消費者表示他們無法全數支付帳單和貸款。

在影響未來六個月家庭財政狀況的主要憂慮方面，60%消費者表示擔心日常用品（如雜貨、燃油等）的通脹，其次為57%擔心可能出現經濟衰退和53%害怕有機會失業。

消費者樂觀情緒降溫 削非必要開支

鑒於潛在的經濟挑戰，香港消費者更為審慎理財。展望將來，41%消費者預期未來三個月會削減購買電器及汽車等大額開支。此外，最少三分一（37%）亦表示會進一步減少非必要開支，36%會避免線上和線下零售消費。這些數據均顯示消費者正調整未來支出，以應對預期的經濟不景。

調查亦發現，在新信貸方面，30%受訪消費者表示有意在未來一年申請新信貸或為現有信貸進行再融資。當中以Z世代消費者（36%）最感興趣，其次是千禧世代（35%）、X世代（28%）和嬰兒潮世代（17%）。在計劃申請新信貸的受訪者中，49%有意申請新信用卡、30%計劃申請私人貸款、而28%則打算提升現有信用額。

調查亦發現，消費者的網上防騙意識日益上升。消費者對分享個人資料的憂慮有所增加。約七成（68%）受訪香港消費者表示憂慮分享個人資料，高於去年同期的61%。消費者憂慮的主要原因包括擔心個人身份被盜用（72%）、侵犯個人私隱（58%）和收到未獲授權的推廣資訊（47%）。

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