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恒指半日跌3點 科指國指微升 北水續流入

美股隔晚個別發展，今早美期同樣，道期跌，標期納期升，聯儲局官員言論後，美債息回軟。內地債券牛市持續，10年期國債息今早亦再創22年新低，在岸人民幣曾貶值至7.2662元，是2023年11月14日7.2954元後最弱。A股亦同樣個別發展，滬深300、上證向下，深證半日先跌後升。港股亦個別發展，恒指跌，國指、科指升，北水續流入。

恒指今早低開138點，高位升49點，低位跌138點，高低波幅188點。上升股份比例為19.47%，下跌為29.95%，無升跌為50.57%。

恒指半日跌3點或0.02%，報18069點，大市成交金額480億元；國指升0.71點或0.01%，報6465點。恒生科技指數收報3665點，升0.29%。

藍籌股成交金額182.9億元，佔大市成交38.1%；科指成份股成交金額85.08億元，佔大市成交17.72%；國指成份股成交金額153.84億元，佔大市成交32.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.34%，至70.98億元，佔大市成交14.78%。牛熊證成交金額37.01億元，減少16.86%；窩輪成交金額33.96億元，減少13.61%。

藍籌42隻升，35隻下跌，5隻無升跌。網易（9999）升4.44%，收報148.1元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌8.55%，收報11.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報148.1元，升4.44%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低12.38元，收報12.46元，跌3.86%。

恒指曾升穿10天線(18087.07點)，受制於50天線(18128.8點)。科指續受制於10天線(3715.38點)。

北水南下合計淨流入0.96億元，較上日減少70.4%，連續第2日流入，累計流入4.19億元。

香港電訊（6823）8.7億美元售旗下40%予招商局資本 將在大灣區提供銅纜及光纖接入服務收報8.73元，跌0.68%。電盈（0008）收報3.87元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，AEON CREDIT（0900）收報6.05元，無升跌。東方表行集團（0398）收報3.43元，跌0.58%。電訊數碼控股（6033）收報0.68元，升7.94%。TAI CHEUNG HOLD（0088）收報3.1元，無升跌。中國動向（3818）收報0.345元，無升跌。

建生（0224）23/24年度由盈轉虧損5617萬，受麗晶酒店聯營公司虧損1.37億拖累。收報0.65元，無升跌。

思捷（0330）正洽售商標及大中華區域名，代價3.7億。收報0.194元，升16.17%。

因內地消費疲軟產能過剩，震雄（0057）上財年少賺23%，末期息5仙。收報1.36元，跌2.86%。

安全貨倉（0237）全年虧損1.23億元，末期息4.5仙。收報2元，無升跌。

中港照相（1123）全年收少賺27%，末期息1仙。收報0.138元，跌10.97%。

寶光實業（0084）剔除特殊項目收入後，轉蝕5460萬元。收報0.103元，跌1.9%。

包浩斯（0483）上財年純利錄120萬元，倒退97%，不派息。收報0.35元，跌1.41%。

內地6月批出104款國產網絡遊戲版號，騰訊（0700）有份。收報379.8元，跌0.58%。

文傳（0343）縮減數碼化市場推廣部，全年股東應佔虧損收窄至2078萬。收報0.214元，跌8.15%。

美團（3690）據報擬發10億美元或以上債券，用於償還部分債務及擴張業務。收報116.1元，跌0.6%。

港交所批東勝智慧城市服務（0265）執行董事石保棟未履行披露責任。收報0.023元，無升跌。

巴郡減持比亞迪（1211）至5.99%。收報239.6元，無升跌。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。收報69.8元，升0.58%。

TVB（0511）與騰訊視頻擴大合作，合作拍劇新增4部。收報3.4元，升4.62%。

澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響，花旗調低全月預測至172.5億。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.44元，跌0.73%。美高梅中國（2282）收報12.36元，跌3.13%。澳博（0880）收報2.71元，升0.74%。永利澳門（1128）收報6.56元，跌0.46%。銀河娛樂（0027）收報37.4元，升0.54%。金沙中國（1928）見52周低17.02元，收報17.04元，跌1.05%。

華晨汽車（1114）：廉署完成調查主席吳小安，案件完結不會採取任何行動。收報8.48元，升0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1121.25元，收報1119.95元，跌0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1083元，收報1083元，升0%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見883.8元，收報883.8元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.3元，收報1059.3元，升0.06%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.26元，收報21.22元，升0.66%；美中嘉和（2453）創上市新高，見52.05元，收報51元，升6.25%；米高集團（9879）創上市新高，見8.38元，收報8.32元，升7.35%；京城佳業（2210）創52周高，見4.6元，收報4.6元，升2.22%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.5元，收報0.47元，升1.08%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.63元，收報1.6元，升39.13%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見58.45元，收報58.15元，升1.84%；星謙發展（0640）創52周高，見0.79元，收報0.74元，升1.37%；匯豐中國翔龍基金（0820）創52周高，見15元，收報15元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見0.91元，收報0.74元，跌5.13%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見6.85元，收報6.83元，升0.74%。

破底股方面

33隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.335元，收報0.345元，升1.47%；廣發証券（1776）低見6.42元，收報6.56元，升0.92%；21世紀教育（1598）低見0.127元，收報0.134元，升2.29%；廣汽集團（2238）低見2.91元，收報2.93元，跌1.35%；鳳凰衞視（2008）低見1.65元，收報1.67元，跌2.91%；京東健康（6618）低見22.05元，收報22.5元，跌0.44%；佳兆業資本（0936）低見0.099元，收報0.099元，跌13.16%；亨泰（0197）低見0.28元，收報0.3元，跌7.69%；和嘉控股（0704）低見0.091元，收報0.098元，跌8.41%；匯盈控股（0821）低見0.041元，收報0.049元，無升跌。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見12.38元，收報12.46元，跌3.86%；金沙中國（1928）低見17.02元，收報17.04元，跌1.05%；周生生（0116）低見7.23元，收報7.25元，無升跌；新世界發展（0017）低見7.1元，收報7.18元，跌1.24%；東方甄選（1797）低見12.38元，收報12.46元，跌3.86%；中升（0881）低見11.04元，收報11.34元，跌8.55%；國際家居零售（1373）低見1.26元，收報1.27元，無升跌；數碼通電訊（0315）低見3.58元，收報3.59元，跌0.28%；越南製造加工出口（0422）低見0.52元，收報0.52元，無升跌；金利來集團（0533）低見0.96元，收報0.96元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，杭品生活科技（1682）收報0.107元，升42.67%；龍皇集團（8493）收報0.26元，升41.3%；久融控股（2358）收報0.024元，升41.18%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.63元，收報1.6元，升39.13%；天泓文創（8500）收報0.8元，升26.98%；時代環球集團（2310）收報0.056元，升24.44%；貝森金融（0888）收報0.055元，升22.22%；皇冠環球集團（0727）收報0.142元，升21.37%；珩灣科技（1523）創52周高，見3.84元，收報3.79元，升20.7%；金慧科技（8295）收報0.07元，升20.69%。

下跌異動股，包括，星光文化（1159）收報0.15元，跌25%；建成控股（1630）創上市新低，見0.023元，收報0.023元，跌23.33%；中油潔能控股（1759）收報0.54元，跌22.86%；京基金融國際（1468）收報0.121元，跌20.39%；萬馬控股（6928）收報0.23元，跌17.86%；南華金融（0619）收報0.25元，跌16.67%；YGM TRADING（0375）收報0.96元，跌16.52%；常滿控股（8523）見52周低0.165元，收報0.179元，跌15.96%。

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