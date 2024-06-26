美股隔晚個別發展，今早美期同樣，道期跌，標期納期升，聯儲局官員言論後，美債息回軟。內地債券牛市持續，10年期國債息今早亦再創22年新低，在岸人民幣曾貶值至7.2662元，是2023年11月14日7.2954元後最弱。A股亦同樣個別發展，滬深300、上證向下，深證半日先跌後升。港股亦個別發展，恒指跌，國指、科指升，北水續流入。