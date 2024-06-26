moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 集團：已終止三名涉事學員培訓課程

國泰（0293）確認，就三名受贊助見習機師於美國阿利桑那州鳳凰城AeroGuard飛行學校學習期間未按照相關規定呈報飛行訓練事件一事，國泰航空已終止該三名學員參與見習機師培訓計劃課程。AeroGuard聯同國泰航空及有關當局已就事件完成仔細調查，並因應調查結果作出此決定。

國泰航空航務董事甘沛思表示，誠實及公開的匯報文化是集團的核心價值，所有國泰航空的機師必須嚴格遵守。甘沛思指，明白學員正值受訓期間未免失誤，理應把握從中學習和糾正的機會，但對未按照相關規定呈報飛行訓練事件採取零容忍態度。

此前由於進行調查而須暫停的單人飛行訓練，現已即時全面恢復。集團會繼續透過額外的培訓，為所有國泰航空見習機師鞏固誠實及公開的匯報文化，並進一步強調報告飛行訓練事件的適當流程。國泰強調，集團的重建和培訓計劃仍然進展順利。

此前，AeroGuard通知所有國泰學員「立即暫停所有單飛」，因為學員們發生了導致飛機受損等嚴重問題的訓練事故，而且未悉數報告。

 

其他報道

調查：不足一半受訪者對未來家庭財政感樂觀 41%表示會削減大額開支

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止7連升 港元貶值見一周最弱

中國10年期國債息再創22年新低

世茂清盤聆訊押後至7月31日

OpenAI：將禁止位於中國的開發者使用其AI工具和軟件

騰訊遊戲：未成年用戶暑假限玩不超過23小時

滬深三大指數開市個別走 人行進行2500億人幣逆回購 淨回籠280億元

恒指低開138點 科指跌0.43% 中升跌5% 京東跌2%

香港電訊8.7億美元售旗下40%予招商局資本 將在大灣區提供銅纜及光纖接入服務

港股ADR跌121點 夜期低水115點 美期亞股個別發展 東方表行等業績

道指跌299點 納指升220點 輝達反彈6.7%

北水增持建行 減持國美

 