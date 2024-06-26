國泰航空航務董事甘沛思表示，誠實及公開的匯報文化是集團的核心價值，所有國泰航空的機師必須嚴格遵守。甘沛思指，明白學員正值受訓期間未免失誤，理應把握從中學習和糾正的機會，但對未按照相關規定呈報飛行訓練事件採取零容忍態度。

此前由於進行調查而須暫停的單人飛行訓練，現已即時全面恢復。集團會繼續透過額外的培訓，為所有國泰航空見習機師鞏固誠實及公開的匯報文化，並進一步強調報告飛行訓練事件的適當流程。國泰強調，集團的重建和培訓計劃仍然進展順利。

此前，AeroGuard通知所有國泰學員「立即暫停所有單飛」，因為學員們發生了導致飛機受損等嚴重問題的訓練事故，而且未悉數報告。

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