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中國動向全年轉蝕6.4億人幣 末期特別股息0.51分

中國動向（3818）公布，截至今年3月底止全年轉蝕6.39億元（人民幣，下同），對比去年同期為賺1.15億元；每股虧損10.9分，派末期特別股息0.51分。

期內收入17.44億元，按年增3.9%，毛利率68.3%，按年升4.9個百分點。

中國動向表示，上財年中國服裝分部展現了強勁的復甦趨勢，KAPPA品牌的線下業務按年增長14%，毛利率也按年增加2.1個百分點，至69.4%。這一成績的取得得益於關鍵指 標的綜合改善，包括終端折扣的穩定性、客單價的提升、連帶率的增加以及新品佔比的上升。雖然全年業績盈轉虧，但中國服裝分部的扭虧為盈，達1.06億元。

於今年3月底，集團Kappa品牌的店舖總數為1012間（撇除KAPPA童裝業務），按年減少11間。

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