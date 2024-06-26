新世界在是次評估中排名43位，信置排名153位；騰訊及百騰分別位列130位及142位，藥明康德排名499位。

新世界行政總裁鄭志剛表示， 非常高興公司獲評選為全球 50 大最可持續發展的企業，印證集團實踐可持續發展理念的成績。新世界在房地產發展引入可持續發展模式，努力發展綠色建築、減少碳排放及能源強度，支持低碳經濟轉型，未來，公司會繼續為企業，以至社會的可持續發展而努力。

信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光則表示，公司一直致力實踐 可持續發展，並緊貼國際標準水平，今次深感榮幸能與眾多卓越企業一同獲得這項國際殊榮。這個成就讓公司抱持更謙遜的態度，同時勉勵他們在可持續發展的旅程中繼續努力前行。

是次評選為首次舉辦，對全球逾5000間大規模和具影響力的企業進行可持續發展表現 評估，評級標準涵蓋20多個關鍵績效指標（KPIs），包括對外可持續發展的承諾和評級，如 CDP、科學基礎目標倡議組織（SBTi）及標普全球《可持續發展年鑑》，並會根據全球報告倡 議組織（GRI）和氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）等國際標準，評估企業的可持續發展 報告和信息披露透明度。評選亦把企業在可持續發展方面的表現，包括減少排放、性別平等等 指標列入考慮因素，最終從眾多企業之中評選出得分最高的首500間企業。

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