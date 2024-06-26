moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

「哪吒」母企合眾新能源汽車來港申上市

「哪吒汽車」母企、新能源智能汽車製造商合眾新能源汽車向交所（0388）遞表申請主板上市，聯席保薦人包括中金公司、摩根士丹利、中信證券、農銀國際、招銀國際。去年有外電報道指，合眾新能源計劃在港上市，集資約10億美元（約78.1億元）。

公司表示其提前布局海外市場，在2023年實現出口1.7萬輛，佔公司2023年總銷量的13.7%，貢獻了12.0%的銷售收入。根據灼識諮詢報告，去年以上險量計，公司是東南亞新能源乘用車排名前三的品牌。未來將持續大力發展拉丁美洲、中東和非洲，並隨後適時向歐洲拓展。

根據灼識諮詢報告，中國新能源車市場擁有巨大體量，預期銷量將從去年的890萬輛增長至2028年的2,280萬輛。另外，海外新能源車市場擁有顯著增長潛力，銷量將從去年的520萬輛增長至2028年的1,360萬輛，年複合增長率達21.4%，其中中國企業新能源車海外銷量預計將從去年的60萬輛增長至2028年的450萬輛，自去年起的年複合增長率達48.9%。

財務方面，公司自2021年起持續虧損。2023年公司擁有人年内虧損為68.1億元（人民幣·下同），按年擴大2.1%；同期收入135.5億元，按年增加3.9%。

所得款項將用於海外市場的戰略性擴展，以提升哪吒品牌的全球影響力；豐富其產品組合及提升智能汽車軟硬體技術；擴大其中國的銷售、服務及充電基礎設施網絡，以及進行數字營銷及營運用戶社群；及作營運資金及其他一般企業用途。

 

其他報道

新世界信置騰訊等5間中港企業入選《時代》雜誌「全球最可持續發展企業」

【有片：埋身擊】歐元兌美元未能突破收窄三角形 英鎊穩守50天線

半日沽空金額增0.9% 盈富沽空增30%

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 集團：已終止三名涉事學員培訓課程

中國動向全年轉蝕6.4億人幣 末期特別股息0.51分

恒指半日跌3點 科指國指微升 北水續流入

世茂清盤聆訊及重組早鳥同意費截止齊延至7月31日

調查：不足一半受訪者對未來家庭財政感樂觀 41%表示會削減大額開支

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止7連升 港元貶值見一周最弱

中國10年期國債息再創22年新低

世茂清盤聆訊押後至7月31日

OpenAI：將禁止位於中國的開發者使用其AI工具和軟件

騰訊遊戲：未成年用戶暑假限玩不超過23小時