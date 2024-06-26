公司表示其提前布局海外市場，在2023年實現出口1.7萬輛，佔公司2023年總銷量的13.7%，貢獻了12.0%的銷售收入。根據灼識諮詢報告，去年以上險量計，公司是東南亞新能源乘用車排名前三的品牌。未來將持續大力發展拉丁美洲、中東和非洲，並隨後適時向歐洲拓展。

根據灼識諮詢報告，中國新能源車市場擁有巨大體量，預期銷量將從去年的890萬輛增長至2028年的2,280萬輛。另外，海外新能源車市場擁有顯著增長潛力，銷量將從去年的520萬輛增長至2028年的1,360萬輛，年複合增長率達21.4%，其中中國企業新能源車海外銷量預計將從去年的60萬輛增長至2028年的450萬輛，自去年起的年複合增長率達48.9%。

財務方面，公司自2021年起持續虧損。2023年公司擁有人年内虧損為68.1億元（人民幣·下同），按年擴大2.1%；同期收入135.5億元，按年增加3.9%。

所得款項將用於海外市場的戰略性擴展，以提升哪吒品牌的全球影響力；豐富其產品組合及提升智能汽車軟硬體技術；擴大其中國的銷售、服務及充電基礎設施網絡，以及進行數字營銷及營運用戶社群；及作營運資金及其他一般企業用途。

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