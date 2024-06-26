汽車後市場行業高度分散，由眾多子行業組成。按收益計，2023年汽車後市場行業的車載硬件銷售以及SaaS營銷及管理服務的市場規模分別佔汽車後市場行業較大規模的約0.5%及0.4%。根據灼識諮詢報告，按2023年收益計，公司在中國汽車後市場行業SaaS營銷及管理服務提供商中排名第一，市場份額為6.1%，而按2023年收益計，公司在中國汽車後市場行業車載硬件提供商中排名第三，市場份額為3.4%。

財務方面，2023年公司擁有人應佔溢利為5112.9萬元（人民幣·下同），按年增15.8%；同期收益為5.6億元，按年增35.4%。

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