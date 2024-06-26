按2023年的總收益計，公司於中國整體石油煉製及石化設備行業的市佔率約爲0.08%。按2023年的收益計，公司是中國石油煉製及石化運營的第三大催化裂化設備製造商，市場份額約爲6.3%；按2022年的收益計，公司亦是中國石油煉製及石化運營的第二大硫回收設備及揮發性有機化合物焚燒設備製造商，市場份額約爲3.1%。

財務方面，2023年公司擁有人年内溢利為5521萬元（人民幣，下同），按年增51.1%；同期收益為5.4億元，按年增29.8%。

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