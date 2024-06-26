調查共訪問1,002名香港在職家長，77.8%認為陪同孩子參加課外活動是最耗時的育兒責任，46.3%認為是輔導功課和學習，進一步顯示靈活工作模式對在職家長的必要性，讓他們能夠更好地管理和分配時間。

調查顯示，87.6%在職家長表示，會因為缺乏可負擔的托兒方案而考慮離職；86%受訪者同意完全遙距工作對他們的心理健康最為有利；74%則認為混合工作模式也能帶來類似的影響。88.8%受訪者表示，由於缺乏可負擔的托兒選擇，因此不得不減薪或縮短工作時間；88.9%受訪者亦認為，因為其是在職家長，令晉升或其他工作機會中被忽略。

此外，87%受訪者申請假期照顧孩子時會感到內疚和焦慮；雖然有42.1%受訪者表示工作場所已實施靈活工作安排，但有87%卻認為相關安排是虛假的。

報告結果顯示，受企業要求員工返回辦公室、經濟前景不明朗、和生活成本上升等因素影響，在職家長照顧兒童時的財政和心理負擔都比過往更為嚴峻。大多數在辦公室工作的在職家長都很難在事業前景、育兒職責和個人心理健康之間取得平衡。

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