此前，中國恒大早前因資不抵債被勒令清盤，其創辦人許家印今年4月被高等法院下令需立即清還逾53億元人民幣（下同）債項，並下達押記令，批准若許家印沒有依據押記令還債，和信恒聚便可採取法律行動申請接管及出售許家印的物業。

在今年三月，《香港01》曾報道指，許家印於1996年創業並開始涉足廣州房地產，在賺得第一桶金，在發迹後不久的1999年來港以一筆過175萬元買入祥景樓中層單位，實用面積約375平方呎，現時市值約500萬元。

而祥景樓單位在法庭下令後，同日被釘契討債，涉及一筆60億元人民幣的債務。

據入稟狀指，2023年12月底，許家印就高院建築仲裁案件，被裁定須向和信恒聚支付逾53億元。和信恒聚於2024年4月就許家印持有的祥景樓物業獲得絕對押記令。根據押記令，許家印須支付以上款項，否則須根據押記令交出其持有的祥景樓單位。

其他報道

鄭州有車主批油門踏板斷裂 蔚來：涉事車輛為二手車 曾發生嚴重事故

調查：87.6%在職家長會因缺乏可負擔托兒方案而考慮離職

廣聯科技通過主板上市聆訊

滬深三大指數終止五連跌 滬指升0.76%

「哪吒」母企合眾新能源汽車來港申上市

嘉利國際：暫以東莞廠為主要生產力 但美國大選不確定性下泰廠可作後備

新世界信置騰訊等5間中港企業入選《時代》雜誌「全球最可持續發展企業」

【有片：埋身擊】歐元兌美元未能突破收窄三角形 英鎊穩守50天線

半日沽空金額增0.9% 盈富沽空增30%

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 集團：已終止三名涉事學員培訓課程

中國動向全年轉蝕6.4億人幣 末期特別股息0.51分

恒指半日跌3點 科指國指微升 北水續流入

世茂清盤聆訊及重組早鳥同意費截止齊延至7月31日

調查：不足一半受訪者對未來家庭財政感樂觀 41%表示會削減大額開支

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止7連升 港元貶值見一周最弱

中國10年期國債息再創22年新低

世茂清盤聆訊押後至7月31日

OpenAI：將禁止位於中國的開發者使用其AI工具和軟件

騰訊遊戲：未成年用戶暑假限玩不超過23小時

滬深三大指數開市個別走 人行進行2500億人幣逆回購 淨回籠280億元

恒指低開138點 科指跌0.43% 中升跌5% 京東跌2%