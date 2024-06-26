據外電報道，中信集團旗下和信恒聚昨（6月25日）入稟高院，要求中國恒大（3333）創辦人兼前主席許家印立即根據押記令交出其「發迹屋」，即位於尖沙咀柯士甸道144號祥景樓的空置物業，並經拍賣出售後，以淨收益還清部分債項。
此前，中國恒大早前因資不抵債被勒令清盤，其創辦人許家印今年4月被高等法院下令需立即清還逾53億元人民幣（下同）債項，並下達押記令，批准若許家印沒有依據押記令還債，和信恒聚便可採取法律行動申請接管及出售許家印的物業。
在今年三月，《香港01》曾報道指，許家印於1996年創業並開始涉足廣州房地產，在賺得第一桶金，在發迹後不久的1999年來港以一筆過175萬元買入祥景樓中層單位，實用面積約375平方呎，現時市值約500萬元。
而祥景樓單位在法庭下令後，同日被釘契討債，涉及一筆60億元人民幣的債務。
據入稟狀指，2023年12月底，許家印就高院建築仲裁案件，被裁定須向和信恒聚支付逾53億元。和信恒聚於2024年4月就許家印持有的祥景樓物業獲得絕對押記令。根據押記令，許家印須支付以上款項，否則須根據押記令交出其持有的祥景樓單位。
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