恒指今早低開138點，高位升83點，低位跌138點，高低波幅222點。上升股份比例為30.78%，下跌為31.25%，無升跌為37.95%。

恒指收市升17點或0.09%，報18089點，大市成交金額951億元，較上日增加1.5%是6月24日964.74億元成交後最多；國指升12點或0.2%，報6477點。恒生科技指數收報3689點，升0.94%。

藍籌股成交金額421.18億元，佔大市成交44.28%；科指成份股成交金額199.3億元，佔大市成交20.95%；國指成份股成交金額357.73億元，佔大市成交37.61%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.32%，至81.06億元，佔大市成交8.51%。牛熊證成交金額42.88億元，減少3.69%；窩輪成交金額38.17億元，減少2.91%。

藍籌48隻升，31隻下跌，3隻無升跌。網易（9999）升6.21%，收報150.6元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌8.55%，收報11.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，6隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報150.6元，升6.21%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.7元，跌2.12%。

恒指重上10天線(18089.09點)，50天線(18129.2點)得而復失。科指受制於10天線(3717.76點)。

北水南下合計淨流入38.09億元，較上日增加1078.46%，淨流入金額是6月21日45.78億元後最多。連續第2日流入，累計流入41.32億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.46%，是6月25日後最大升幅，當日升幅為1.13%。高見18156.35點，是6月25日18231.46點後最高。收市報18089.93點，是6月20日後收市新高，當日報18335.32點。連升2日，累計升62.22點，對上一次連升2日是6月4日。

科指曾升最多1.47%，是6月19日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見3709.21點，是6月21日3734.62點後最高。收市報3689.68點，是6月21日後收市新高，當日報3701.4點。

國指曾升最多0.54%，是6月25日後最大升幅，當日升幅為1.26%。高見6499.1點，是6月25日6522.4點後最高。收市報6477.24點，是6月20日後收市新高，當日報6556.1點。連升3日，累計升37.42點，對上一次連升3日是5月20日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月20日。

午後消息股表現

OpenAI：將禁止位於中國的開發者使用其AI工具和軟件。創新奇智（2121）收報5.81元，升14.37%。網易（9999）收報150.6元，升6.21%。第四範式（6682）收報53元，升6.11%。商湯（0020）收報1.4元，升2.19%。百度（9888）收報87.3元，升0.46%。阿里巴巴（9988）收報72.85元，升0.28%。

嘉利國際（1050）：暫以東莞廠為主要生產力 但美國大選不確定性下泰廠可作後備。收報0.7元，跌1.41%。

新世界（0017）信置騰訊等5間中港企業入選《時代》雜誌「全球最可持續發展企業」。新世界見52周低7.1元，收報7.23元，跌0.55%。信置（0083）收報8.04元，跌0.62%。騰訊（0700）收報382元，無升跌。百勝（9987）創上市新低，見245.8元，收報246元，跌1.68%。藥明康德（2359）收報31.2元，升1.79%。

國泰（0293）見習機師事故頻生兼瞞報 集團：已終止三名涉事學員培訓課程。收報8.06元，升0.12%。

中國動向（3818）全年轉蝕6.4億人幣 末期特別股息0.51分。收報0.33元，跌4.35%。

今早及隔晚消息股表現

世茂（0813）清盤聆訊及重組早鳥同意費截止齊延至7月31日。收報0.76元，無升跌。

騰訊（0700）旗下騰訊遊戲：未成年用戶暑假限玩不超過23小時。收報382元，無升跌。

香港電訊8.7億美元售旗下40%予招商局資本 將在大灣區提供銅纜及光纖接入服務。香港電訊－ＳＳ（6823）收報8.72元，跌0.8%；電訊盈科（0008）收報3.88元，升0.26%；電訊數碼控股（6033）收報0.72元，升14.29%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，AEON CREDIT（0900）收報6.05元，無升跌。東方表行集團（0398）收報3.44元，跌0.29%。電訊數碼控股（6033）收報0.72元，升14.29%。TAI CHEUNG HOLD（0088）收報3.1元，無升跌。中國動向（3818）收報0.33元，跌4.35%。

建生（0224）23/24年度由盈轉虧損5617萬，受麗晶酒店聯營公司虧損1.37億拖累。收報0.65元，無升跌。

思捷（0330）正洽售商標及大中華區域名，代價3.7億。收報0.169元，升1.2%。

因內地消費疲軟產能過剩，震雄（0057）上財年少賺23%，末期息5仙。收報1.36元，跌2.86%。

安全貨倉（0237）全年虧損1.23億元，末期息4.5仙。收報2.01元，升0.5%。

中港照相（1123）全年收少賺27%，末期息1仙。收報0.137元，跌11.61%。

寶光實業（0084）剔除特殊項目收入後，轉蝕5460萬元。收報0.097元，跌7.62%。

包浩斯（0483）上財年純利錄120萬元，倒退97%，不派息。創上市新低，見0.325元，收報0.325元，跌8.45%。

內地6月批出104款國產網絡遊戲版號，騰訊（0700）有份。收報382元，無升跌。

文傳（0343）縮減數碼化市場推廣部，全年股東應佔虧損收窄至2078萬。收報0.214元，跌8.15%。

美團（3690）據報擬發10億美元或以上債券，用於償還部分債務及擴張業務。收報117元，升0.17%。

港交所批東勝智慧城市服務（0265）執行董事石保棟未履行披露責任。收報0.023元，無升跌。

巴郡減持比亞迪（1211）至5.99%。收報237.4元，跌0.92%。

「郭老太」鄺肖卿增持新地（0016）。收報69.45元，升0.07%。

TVB（0511）與騰訊視頻擴大合作，合作拍劇新增4部。收報3.39元，升4.31%。

澳門6月賭收受季節因素及歐國杯影響，花旗調低全月預測至172.5億。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.46元，跌0.36%。美高梅中國（2282）收報12.26元，跌3.92%。澳博（0880）收報2.7元，升0.37%。永利澳門（1128）收報6.55元，跌0.61%。銀河娛樂（0027）收報37.3元，升0.27%。金沙中國（1928）見52周低16.9元，收報16.9元，跌1.86%。

華晨汽車（1114）：廉署完成調查主席吳小安，案件完結不會採取任何行動。收報8.57元，升1.3%。

破頂股表現

破頂股包括，安碩印度（2836）創上市新高，見41.32元，收報41.32元，升0.98%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8864.15元，收報8864.15元，升0.05%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2129元，收報2129元，升0.47%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1121.25元，收報1119.95元，跌0%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1083.1元，收報1083.1元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見883.8元，收報883.4元，跌0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.3元，收報1059元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.26元，收報21.24元，升0.76%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1134.55元，收報1134.55元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.8元，收報557.8元，升0.02%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.265元，收報5.265元，升0.77%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見122.6元，收報122.6元，升0.16%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1045.5元，收報1045.5元，升0.07%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1039.9元，收報1039.9元，升0.02%；美中嘉和（2453）創上市新高，見54.8元，收報53.3元，升11.04%；米高集團（9879）創上市新高，見8.38元，收報8.1元，升4.52%；京城佳業（2210）創52周高，見4.65元，收報4.6元，升2.22%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1元，收報0.99元，升2.06%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升7.53%；世紀建業（0079）創52周高，見0.144元，收報0.144元，無升跌；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.63元，收報1.53元，升33.04%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見58.5元，收報58.2元，升1.93%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.3元，收報4.23元，升1.44%；星謙發展（0640）創52周高，見0.79元，收報0.74元，升1.37%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見6.86元，收報6.83元，升0.74%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.33元，收報0.345元，升1.47%；中梁（2772）低見0.129元，收報0.14元，升1.45%；廣發証券（1776）低見6.42元，收報6.57元，升1.08%；21世紀教育（1598）低見0.127元，收報0.134元，升2.29%；廣汽集團（2238）低見2.9元，收報2.93元，跌1.35%；鳳凰衞視（2008）低見1.64元，收報1.69元，跌1.74%；京東健康（6618）低見22.05元，收報22.6元，無升跌；包浩斯（0483）低見0.325元，收報0.325元，跌8.45%；佳兆業資本（0936）低見0.099元，收報0.115元，升0.88%；亨泰（0197）低見0.28元，收報0.28元，跌13.85%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見12.38元，收報12.76元，跌1.54%；金沙中國（1928）低見16.9元，收報16.9元，跌1.86%；周生生（0116）低見7.23元，收報7.25元，無升跌；新世界發展（0017）低見7.1元，收報7.23元，跌0.55%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；東方甄選（1797）低見12.38元，收報12.76元，跌1.54%；中升（0881）低見11.04元，收報11.34元，跌8.55%；香港中旅（0308）低見1.16元，收報1.18元，升0.85%；國際家居零售（1373）低見1.25元，收報1.26元，跌0.79%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，步陽國際（2457）收報0.495元，升98%；天彩控股（3882）收報0.51元，升75.86%；中天順聯（0994）收報0.275元，升57.14%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.083元，升50.91%；恆泰裕集團（8081）見52周低0.031元，收報0.053元，升47.22%；國開國際投資（1062）創52周高，見0.12元，收報0.12元，升41.18%；杭品生活科技（1682）收報0.104元，升38.67%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.63元，收報1.53元，升33.04%；致浩達控股（1707）收報0.084元，升31.25%；朗詩（0106）收報0.07元，升29.63%。

下跌異動股，包括，京基金融國際（1468）收報0.112元，跌26.32%；天元醫療（0557）收報0.54元，跌21.74%；民銀資本（1141）創上市新低，見0.165元，收報0.173元，跌21.36%；坤集團（0924）收報0.68元，跌20%；太和控股（0718）收報0.029元，跌19.44%；基石控股（1592）收報0.031元，跌18.42%；萬馬控股（6928）收報0.231元，跌17.5%；強泰環保（1395）收報0.121元，跌17.12%；百得利控股（6909）收報0.73元，跌17.05%；金力集團（3919）收報0.05元，跌16.67%。

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