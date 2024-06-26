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積金局：積金易平台已正式開始運作

積金局公布積金易平台正式開始運作，主席劉麥嘉軒發表網誌，表示第一個轉移至平台的強積金受託人萬通信託，由今天開始會透過積金易管理強積金的行政工作。她表示，萬通信託強積金計劃的所有賬戶資料，經過一個星期的準備工作和數據轉移程序後，已經成功由該公司的行政系統，順利轉移至積金易。萬通信託的計劃成員和僱主。

劉麥嘉軒表示，成員和僱主註冊積金易的過程整體順暢，成員平均只需5分鐘便可完成註冊，而僱主註冊雖然比計劃成員所須填寫的資料相對較多，但亦只需約10分鐘便可完成。外展服務亦反映大部分僱主普遍滿意積金易用戶體驗。積金易平台公司已開始接受僱主預約積金易外展服務，並舉辦免費培訓課程，協助企業熟習積金易的操作，當局亦會向強積金中介人提供培訓。

 

劉麥嘉軒表示，第二間加入積金易的中國人壽信託，計劃成員及僱主可由7月12日起註冊，並由7月29日起使用積金易處理強積金的行政工作，公司早前已向計劃成員及僱主發放資訊包，通知註冊日期及安排，第三間加入積金易的交通銀行信託，亦會於6月28日向其計劃成員及僱主發放資訊包。

積金局早前公布，其餘兩間首批加入積金易平台的信託人渣打信託和東亞銀行信託，將於10月加入平台。當局會按受託人管理資產規模，由小至大逐步遷移至積金易平台，預期在明年底前會全部加入。

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