東亞銀行上調恒指今年目標價至19,900點，較今年初時的19,500點略高。東亞首席投資策略師李振豪表示，其目標價預測以今年恒指預測市盈率9.8倍去計算，他料內地及香港股市已見底，而支持恒指的上升動力源自內地國策，以及AI熱潮下可內地AI可受惠。
香港方面，東亞料港今年GDP增長為3.3%，較今年初時的預測3.5%略為下調。東亞首席經濟師蔡永雄表示，本港今年首季GDP增長為2.7%，該季增長主要依賴淨出口帶動，5月港出口按年14.8%，首五個月亦約有12%的按年升幅，料未來港GDP增長以淨出口帶動為主，但投資消費於疫後復蘇第二年，其增長有所減慢，因高息環境及外遊人數增，同時料此經濟增長不平衡現象會續存在。
美國減息方面，蔡永雄料美國今年減息一至兩次，料11月減息機會較大。若6月經濟數據顯示通脹緩和則有機會於9月減息，並於今年減兩次。他亦提到，若美國減息兩次，香港最優惠利率（P）或亦不跟減，因本港先前加息幅度不如美國般多。
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