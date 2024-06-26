moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

東亞小幅上調恒指目標價至19900點 調低港今年GDP預測至3.3%

東亞銀行上調恒指今年目標價至19,900點，較今年初時的19,500點略高。東亞首席投資策略師李振豪表示，其目標價預測以今年恒指預測市盈率9.8倍去計算，他料內地及香港股市已見底，而支持恒指的上升動力源自內地國策，以及AI熱潮下可內地AI可受惠。

香港方面，東亞料港今年GDP增長為3.3%，較今年初時的預測3.5%略為下調。東亞首席經濟師蔡永雄表示，本港今年首季GDP增長為2.7%，該季增長主要依賴淨出口帶動，5月港出口按年14.8%，首五個月亦約有12%的按年升幅，料未來港GDP增長以淨出口帶動為主，但投資消費於疫後復蘇第二年，其增長有所減慢，因高息環境及外遊人數增，同時料此經濟增長不平衡現象會續存在。

美國減息方面，蔡永雄料美國今年減息一至兩次，料11月減息機會較大。若6月經濟數據顯示通脹緩和則有機會於9月減息，並於今年減兩次。他亦提到，若美國減息兩次，香港最優惠利率（P）或亦不跟減，因本港先前加息幅度不如美國般多。

其他報道

外電：嘀嗒出行招股以每股6元定價

積金局：積金易平台已正式開始運作

全日沽空金額增1% 盈富沽空增1.5倍

恒指收市升17點 成交第3日少於千億 北水流入增10倍 網易升6%

證監會禁止吳超重投業界三年七個月

傳Netflix推出「免費方案」 歐洲、亞洲或先實施

中信集團入稟高院要求恒大交出許家印尖沙咀「發迹屋」 以抵53億債

鄭州有車主批油門踏板斷裂 蔚來：涉事車輛為二手車 曾發生嚴重事故

調查：87.6%在職家長會因缺乏可負擔托兒方案而考慮離職

廣聯科技通過主板上市聆訊

滬深三大指數終止五連跌 滬指升0.76%

「哪吒」母企合眾新能源汽車來港申上市

嘉利國際：暫以東莞廠為主要生產力 但美國大選不確定性下泰廠可作後備

新世界信置騰訊等5間中港企業入選《時代》雜誌「全球最可持續發展企業」

【有片：埋身擊】歐元兌美元未能突破收窄三角形 英鎊穩守50天線

半日沽空金額增0.9% 盈富沽空增30%

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 集團：已終止三名涉事學員培訓課程

中國動向全年轉蝕6.4億人幣 末期特別股息0.51分

恒指半日跌3點 科指國指微升 北水續流入

世茂清盤聆訊及重組早鳥同意費截止齊延至7月31日

調查：不足一半受訪者對未來家庭財政感樂觀 41%表示會削減大額開支

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止7連升 港元貶值見一周最弱

中國10年期國債息再創22年新低