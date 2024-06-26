該公司解釋，上述提升乃由於美聯抓緊香港住宅物業市場於今年3月至5月期間之反彈；以及集團於香港之穩定市場佔有率及營運效率的提升。加上集團在中國內地去年最後一季實施一系列策略性措施，包括晉升新銷售管理團隊（連同新行政總裁）及連串新措施（包括重新定位其業務模式及精簡內地之營運），集團在中國內地的經營業績得到顯著改善。

美聯今日收報0.75元，升1.4%。

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