文章日期：2024年6月26日 17:41
母嬰護理起家的家庭護理集團Saint Bella向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為瑞銀集團及中信證券。去年Saint Bella營收5.6億元（人民幣，下同），按年增18.7%；虧損2.39億元，按年減少41.4%；經調整利潤2077.2萬元，2022年則蝕4462.8萬元，毛利率由2022年的29.9%增長至2023年36.5%。Saint Bella擁有59家月子中心，包括47家自有中心及12家管理中心，品牌包括聖貝拉、Bella Isla及小貝拉等。
目前創辦人向華持有Saint Bella約42.5%，公司在上市前已引入多位知名股東，包括騰訊 （0700） 、中國人壽 （2628） 、Mirae Asset、太古地產 （1972） 、新鴻基公司 （0086） 及內地風投高榕資本等。
向華過往接受媒體訪問時指出，在創立SAINT BELLA之前，自己一直從事醫療健康方面的投資併購工作，包括很多的醫院、專科醫院、兒科門診等等，而母嬰護理以及應用和服務市場有近30%的年複合增長率，會誕生非常多百億級別，甚至千億級別市值的公司，令他特別看好家庭護理以及應用和服務在中國未來賽道的成長。因此他開始創業，希望讓更多家庭享受更美好的護理體驗。