目前創辦人向華持有Saint Bella約42.5%，公司在上市前已引入多位知名股東，包括騰訊 （0700） 、中國人壽 （2628） 、Mirae Asset、太古地產 （1972） 、新鴻基公司 （0086） 及內地風投高榕資本等。

向華過往接受媒體訪問時指出，在創立SAINT BELLA之前，自己一直從事醫療健康方面的投資併購工作，包括很多的醫院、專科醫院、兒科門診等等，而母嬰護理以及應用和服務市場有近30%的年複合增長率，會誕生非常多百億級別，甚至千億級別市值的公司，令他特別看好家庭護理以及應用和服務在中國未來賽道的成長。因此他開始創業，希望讓更多家庭享受更美好的護理體驗。