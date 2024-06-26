公司於公告中表示，2024財年收入下降主要是由於品牌伙伴的需求，於2024財年因全球整體經濟衰退及消費品牌進入去庫存週期而減少。整體毛利率下降主要是由於收入減少導致經營去摃桿化所致。

另外，公司指，經過2024財年的業務調整，公司預期進入2025財年，訂單需求即將恢復，推動整體收入實現回升。不過，集團預期肇慶生產基地搬遷所產生的員工工齡補償會於未來兩年為盈利帶來壓力，但該等非經營性影響將隨著業務擴大逐步減少。

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