展望未來，集團指，鑑於香港出口表現改善，加上接待能力續恢復，訪港旅遊業隨之穩步復甦， 展望香港經濟於下半年將保持增長勢 頭。未來數年，各種利好因素包括預期利率下調、租金收益率改善，以及內地經濟反彈等，均指向了本地豪宅市場持續復甦的樂觀前景。然而，貿易磨擦，地緣政局及環球金融狀況仍將繼續影響經濟信心。

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