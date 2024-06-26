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大昌集團全年轉賺7490萬 末期息0.12元

大昌集團（0088）公布，截至3月底全年業績虧轉盈，盈利7490萬元，去年虧損2000萬元，主要因為集團旗下物業銷情改善，息率攀升令利息收入增加，及受惠於商務及旅遊活動復常，集團聯營公司Consolidated Hotels Limited業績顯著改善，建議派末期息0.12元。

展望未來，集團指，鑑於香港出口表現改善，加上接待能力續恢復，訪港旅遊業隨之穩步復甦， 展望香港經濟於下半年將保持增長勢 頭。未來數年，各種利好因素包括預期利率下調、租金收益率改善，以及內地經濟反彈等，均指向了本地豪宅市場持續復甦的樂觀前景。然而，貿易磨擦，地緣政局及環球金融狀況仍將繼續影響經濟信心。

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