一線城市北京再出「口」撐樓市，今日（6月26日）北京市住建委、人行北京市分行、國家金監局北京監管局、北京住房公積金管理中心聯合發布《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，明確優化該市戶籍二孩及以上的多子女家庭在商業性個人住房貸款和公積金個人住房貸款中首套住房認定標準。