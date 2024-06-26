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北京政府再出招撐樓市 多子女家庭可獲首套房待遇

一線城市北京再出「口」撐樓市，今日（6月26日）北京市住建委、人行北京市分行、國家金監局北京監管局、北京住房公積金管理中心聯合發布《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，明確優化該市戶籍二孩及以上的多子女家庭在商業性個人住房貸款和公積金個人住房貸款中首套住房認定標準。

同時，按照因城施策原則，調整北京市新發放商業性個人住房貸款最低首付款比例及利率下限。調整后，5年期以上房貸利率下限目前為3.5%。此前北京城六區內首套房貸利率為4.05%，城六區外為3.95%，如以商貸額度100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次首套房貸利率降低後，城六區內購房月供減少313元，累積30年月供減少11.25萬元；城六區外購房月供減少255元，累積30年月供減少9.17萬元。

以及調整該市新發放公積金個人住房貸款最低首付款比例。對於申請住房公積金個人住房貸款，購買二星級及以上綠色建筑、裝配式建築或者超低能耗建筑的繳存職工家庭，給予上浮貸款額度支持。

以及組織開展住房「以舊換新」活動。指導行業協會搭建開發企業、經紀機構、購房家庭三方對接平台，鼓勵開發企業、經紀機構提供優質服務，實施優惠措施，支持購房家庭「以舊換新」。

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