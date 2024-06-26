波司登（3998）公布，截至2024年3月31日止年度全年收入按年升38.4%至232.1億元（人民幣，下同），純利為30.7億元，按年增加43.7%，派付末期股息每股20港仙。
業務方面，品牌羽絨服業務仍為最大收入來源，錄得收入約為人民幣19,521.3百萬元，佔總收入的84.1%，同比上升43.8%；貼牌加工管理業務錄得收入人民幣2,669.7百萬元，佔總收入的11.5%，同比上升16.4%；女裝業務錄得收入人民幣819.8百萬元，佔總收入的3.5%，同比上升16.6%；多元化服裝業務錄得收入人民幣203.2百萬元，佔總收入的0.9%，同比上升0.3%。
該公司毛利率為59.6%，按年微升0.1%，經營溢利升55.6%至44億元，上升的主要由於集團在實現收入穩定快速增長的同時，亦關注在日常運營中銷售及分銷開支、及行政開支等方面費用的有效使用效率；加之由於集團女裝業務板塊恢復性增長，經營虧損及商譽減值大幅減少。
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