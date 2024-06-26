餐飲股大家樂（0341）發自願公告，公司於今日（6月26日）以每股介乎8.01元至8.09元，回購合共30萬股公司股份，總代價為241.42萬元，回購資金以內部資金支付。今次是繼2003年沙士期間，當時公司曾於2003年3至4月頻密回購支持股價。
大家樂指，今次股份回購乃根據去年9月7日的股東周年大會上授予的一般授權進行，可回購最多10%的股份。而今次股份回購佔公司股份總數0.051%，回購之股份將予以註銷。
大家樂指，鑑於集團之業務及財務表現，認為股份之交易價格水平未能充分反映其內在價值，認為回購股份為提升每股溢利及資本回報率之良機，符合公司及股東之整體利益，並反映董事局對集團業務長遠發展充滿信心。
考慮上述情況，大家樂指可能視乎市場狀況適時行使回購授權項下的權力以進一步回購股份，並將根據上市規則作出相關披露。
另外，公司將不會在任何可能對集團所需營運資金產生負面影響之情況下回購股份。
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