美債息上升，債息倒掛收窄，美股、金龍指數上升。大型科技股上升，推動美股上升，亞馬遜收於紀錄新高，市值達到2萬億美元，但美光令人失望的收入展望拖累輝達等大型科技股於收市後時段下跌。受樂觀預測和回購計劃推動，聯邦快遞股價猛漲。美國大型銀行在聯儲局年度壓力測試中全部過關，為銀行增加派息鋪平了道路。經濟數據方面，美國5月份新建住宅銷量折合年率創11月以來最低水平，房價和利率高企令潛在購房者望而卻步。外匯方面，日圓兌美元創1986年以來新低，兌歐元跌至逾25年低點。負責外匯事務的官員神田真人表示當局正抱著高度的緊迫感關注日圓匯率，本幣最近的走勢呈現「快速」且「一邊倒」特徵。
道瓊斯工業平均指數收漲15點，升幅0.04%，報39127點。標普500指數收漲8點，升幅0.16%，報5477點。納斯達克綜合指數收漲87點，或0.5%，報17805點。
亞馬遜升3.9%，報193.61美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻47點，而Amgen跌2.03%，報312.82元，拖累道指42點。
科技股方面，蘋果收市報213.25元，升1.99%，谷歌母公司Alphabet收市報183.88元，跌0.08%，亞馬遜收市報193.61元，升3.9%，Facebook收市報513.12元，升0.49%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.56%，報514點。德國DAX指數收跌0.13%，報18155點；法國CAC 40指數跌0.7%，報7609點；英國富時100指數收跌0.28%，報8225點。
納斯達克中國金龍指數收漲0.43%，報5932點。
美國2年期債息曾升最多0.19%，高見4.7514厘。收市報4.7472厘，是6月17日後收市新高，當日報4.7655厘。連升2日，累計升0.0239厘，對上一次連升2日是6月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月17日。
美國10年期債息曾升最多1.93%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.42%。高見4.3294厘，是6月12日4.4079厘後最高。收市報4.3294厘，是6月11日後收市新高，當日報4.404厘。連升2日，累計升0.0973厘，對上一次連升2日是6月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月7日。
美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至41.992基點，是6月12日39.431基點後最窄。收市報41.992基點，是6月10日後收市最窄，當日報41.55基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至105.21基點，是6月12日97.63基點後最窄。收市報105.21基點，是6月11日後收市最窄，當日報97.305基點。連續第2日收窄，累計7.249基點，對上一次連升2日是6月20日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是5月29日。
金龍指數曾升最多0.46%，是6月24日後最大升幅，當日升幅為1.88%。高見5934.66點，是6月25日5967.14點後最高。收市報5932.51點，是6月24日後收市新高，當日報5984.17點。
道指曾升最多0.18%，是6月24日後最大升幅，當日升幅為1.08%。高見39183.74點，是6月25日39423.26點後最高。收市報39127.8點，是6月24日後收市新高，當日報39411.21點。
標指曾升最多0.25%，高見5483.14點，是6月24日5490.66點後最高。收市報5477.9點，是6月18日後收市新高，當日報5487.03點。連升2日，累計升30.03點，對上一次連升2日是6月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月17日。
納指曾升最多0.54%，高見17813.55點，是6月20日17936.79點後最高。收市報17805.16點，是6月18日後收市新高，當日報17862.23點。連升2日，累計升308.34點，對上一次連升2日是6月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月17日。
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