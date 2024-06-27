道瓊斯工業平均指數收漲15點，升幅0.04%，報39127點。標普500指數收漲8點，升幅0.16%，報5477點。納斯達克綜合指數收漲87點，或0.5%，報17805點。

亞馬遜升3.9%，報193.61美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻47點，而Amgen跌2.03%，報312.82元，拖累道指42點。

科技股方面，蘋果收市報213.25元，升1.99%，谷歌母公司Alphabet收市報183.88元，跌0.08%，亞馬遜收市報193.61元，升3.9%，Facebook收市報513.12元，升0.49%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.56%，報514點。德國DAX指數收跌0.13%，報18155點；法國CAC 40指數跌0.7%，報7609點；英國富時100指數收跌0.28%，報8225點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.43%，報5932點。

美國2年期債息曾升最多0.19%，高見4.7514厘。收市報4.7472厘，是6月17日後收市新高，當日報4.7655厘。連升2日，累計升0.0239厘，對上一次連升2日是6月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月17日。

美國10年期債息曾升最多1.93%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.42%。高見4.3294厘，是6月12日4.4079厘後最高。收市報4.3294厘，是6月11日後收市新高，當日報4.404厘。連升2日，累計升0.0973厘，對上一次連升2日是6月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月7日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至41.992基點，是6月12日39.431基點後最窄。收市報41.992基點，是6月10日後收市最窄，當日報41.55基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至105.21基點，是6月12日97.63基點後最窄。收市報105.21基點，是6月11日後收市最窄，當日報97.305基點。連續第2日收窄，累計7.249基點，對上一次連升2日是6月20日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是5月29日。

金龍指數曾升最多0.46%，是6月24日後最大升幅，當日升幅為1.88%。高見5934.66點，是6月25日5967.14點後最高。收市報5932.51點，是6月24日後收市新高，當日報5984.17點。

道指曾升最多0.18%，是6月24日後最大升幅，當日升幅為1.08%。高見39183.74點，是6月25日39423.26點後最高。收市報39127.8點，是6月24日後收市新高，當日報39411.21點。

標指曾升最多0.25%，高見5483.14點，是6月24日5490.66點後最高。收市報5477.9點，是6月18日後收市新高，當日報5487.03點。連升2日，累計升30.03點，對上一次連升2日是6月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月17日。

納指曾升最多0.54%，高見17813.55點，是6月20日17936.79點後最高。收市報17805.16點，是6月18日後收市新高，當日報17862.23點。連升2日，累計升308.34點，對上一次連升2日是6月11日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月17日。

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