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港股ADR跌172點 夜期低水143點 美期亞股向下 友和、羚邦等業績

美股向上，港股ADR跌172點或0.95%，報17918點，即月恒指夜期跌117點，報17947點，夜期低水143點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.26%，折合報378.08元；阿里巴巴（9988）升0.51%，折合報72.39元；美團（3690）升0.1%，折合報115.79元；匯控（0005）跌0.27%，折合報68.26元；建行（0939）跌0.33%，折合報5.72元。

道期現跌0.283%；標期現跌0.37%；納期現跌0.52%。日本東證指數現跌0.28%；韓國KOSPI指數現跌0.9%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.6%。

VIX指數隔晚跌2.25%或0.29點，報12.55點。

紐油現跌0.32%或0.26美元，報80.64美元；布油現跌0.31%或0.26美元，報84.98美元；金價現升0.05%或1.19美元，報2299.42美元；LME 銅期貨隔晚跌0.32%或31美元，報9540美元。比特幣現跌0.23%或142.28美元，報60812.23美元；美國10年期債息現升0.18%或0.0078厘，報4.3372厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，醫思健康（2138）、羚邦集團（2230）、毛記葵涌（1716）、友和集團（2347）、互太紡織（1382）、永義國際（1218）、遠東發展（0035）、HYPEBEAST（0150）、莊臣控股（1955）、歐化（1711）等。

新世界（0017）向母公司出售前海大廈三成權益，作價15.5億元。

AEON信貸財務（0900）首財季除稅後溢利8330萬元，跌14%。

藍河（0498）不再將保華建業入賬，全年虧損收窄至2.63億。

電訊首科（3997）上財年虧損擴大至917萬元。

大家樂（0341）：股價未充分反映內在價值，今斥241萬回購30萬股。

波司登（3998）上財年多賺38%至30.7億人幣，末期息20仙。

大昌集團（0088）全年轉賺7490萬，末期息0.12元。

順豐同城（9699）下月起於香港提供同城即時配送服務。

維珍妮國際（2199）全年盈利倒退逾六成，末期息2.2仙。

受惠次季樓市反彈，美聯（1200）首5月賺1.7億元。

香港電訊8.7億美元售旗下40%無源光纖予招商局資本。

惠記（0610）：鄭志明、何智恒辭任非執董。

 

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