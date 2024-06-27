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恒指低開143點 科指跌0.63% 續低於10天線

恒指今早低開143點或0.8%，報17946點，大市成交金額14億元；國指今早低開50點或0.79%，報6426點。恒生科技指數開市報3666點，跌0.63%。上升股份比例為4.18%，下跌為7.29%，無升跌為88.52%。

藍籌6隻升，61隻下跌，15隻無升跌。創科實業（0669）升2.46%，報93.55元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌5.03%，報7.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報36元，升4.05%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報128.8元，跌3.23%。

恒指續低於10天線(18072.42點)。科指續低於10天線(3710.49點)。

微創機器人（2252）折讓14%配股 籌1億。無成交，報11.3元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，醫思健康（2138）無成交，報1.26元。羚邦集團（2230）無成交，報0.172元。毛記葵涌（1716）無成交，報0.465元。友和集團（2347）無成交，報0.7元。互太紡織（1382）無成交，報1.56元。永義國際（1218）無成交，報2.9元。遠東發展（0035）無成交，報1.01元。HYPEBEAST（0150）無成交，報0.25元。莊臣控股（1955）無成交，報0.43元。歐化（1711）無成交，報0.086元。

新世界（0017）向母公司出售前海大廈三成權益，作價15.5億元。開市報7.2元，跌0.41%。

AEON信貸財務（0900）首財季除稅後溢利8330萬元，跌14%。開市報5.91元，跌2.31%。

藍河（0498）不再將保華建業入賬，全年虧損收窄至2.63億。無成交，報0.122元。

電訊首科（3997）上財年虧損擴大至917萬元。無成交，報0.375元。

大家樂（0341）：股價未充分反映內在價值，今斥241萬回購30萬股。開市報8.01元，跌0.12%。

波司登（3998）上財年多賺38%至30.7億人幣，末期息20仙。開市報4.49元，升3.7%。

大昌集團（0088）全年轉賺7490萬，末期息0.12元。無成交，報3.1元。

順豐同城（9699）下月起於香港提供同城即時配送服務。無成交，報11.9元。

維珍妮國際（2199）全年盈利倒退逾六成，末期息2.2仙。無成交，報2.46元。

受惠次季樓市反彈，美聯（1200）首5月賺1.7億元。開市報0.86元，升14.67%。

惠記（0610）：鄭志明、何智恒辭任非執董。無成交，報0.76元。

破頂股表現

破頂股包括，位元堂（0897）創52周高，見0.275元，開市報0.275元，升13.17%；九興控股（1836）創52周高，見15.92元，開市報15.92元，升0.51%；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括德琪醫藥－Ｂ（6996）低見0.76元，開市報0.76元，跌2.56%；百勝中國（9987）低見245.2元，開市報245.2元，跌0.33%。

創52周低，金沙中國（1928）低見16.88元，開市報16.88元，跌0.12%。

異動股

上升異動股，包括，美聯集團（1200）開市報0.86元，升14.67%；常滿控股（8523）開市報0.285元，升14%；位元堂（0897）創52周高，見0.275元，開市報0.275元，升13.17%；泰凌醫藥（1011）開市報0.039元，升11.43%；皇冠環球集團（0727）開市報0.124元，升10.71%；中國海洋發展（8047）開市報0.033元，升10%；天彩控股（3882）開市報0.56元，升9.8%；民銀資本（1141）開市報0.188元，升8.67%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.14元，升7.69%；武漢有機（2881）開市報6.5元，升6.21%。

下跌異動股，包括，朝威控股（8059）開市報0.012元，跌7.69%；新源萬恒控股（2326）開市報0.013元，跌7.14%；帝王實業控股（1950）開市報0.121元，跌5.47%；一元宇宙（1616）開市報0.018元，跌5.26%；中信（0267）開市報7.18元，跌5.03%；領展（0823）開市報30.4元，跌4.85%；神華（1088） 開市報37.8元，跌4.79%。

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