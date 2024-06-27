恒指今早低開143點或0.8%，報17946點，大市成交金額14億元；國指今早低開50點或0.79%，報6426點。恒生科技指數開市報3666點，跌0.63%。上升股份比例為4.18%，下跌為7.29%，無升跌為88.52%。