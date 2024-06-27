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內地5月工業利潤增0.7% 增幅年內最低

內地5月工業利潤按年增0.7%，撇除3月跌3.5%，增幅是年內最低。首5月增3.4%，至2.754萬億元人民幣。

國家統計局工業司統計師於衛寧解讀稱，5月份，隨著宏觀政策效應持續釋放，市場需求穩步恢復，工業生產平穩增長，規模以上工業企業效益延續恢復態勢，利潤繼續保持增長。

衛寧解讀稱，整體看，1—5月份規上工業企業效益持續恢復，但也要看到，國內有效需求仍不足，內生動力有待加強，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。下階段，要著力推動已出台政策措施落地見效，大力推動新型工業化，加速發展新質生產力，著力擴大有效需求，提振經營主體信心，推動工業經濟持續回升向好。

全文如下：

5月份，隨著宏觀政策效應持續釋放，市場需求穩步恢復，工業生產平穩增長，規模以上工業企業效益延續恢復態勢，利潤繼續保持增長，呈現以下主要特徵：

工業企業獲利維持增長。1—5月份，全國規模以上工業企業獲利年增3.4%，延續年初以來的增長態勢。受投資收益增長回落等短期因素影響，規上工業企業獲利增長比1—4月回落0.9個百分點，但從營業收入扣減營業成本計算的毛利角度看，1—5月份企業毛利增速比1—4月加快0.8個百分點，連續兩個月加快，工業企業效益基本面持續改善。

工業企業收入持續回升。工業生產維持穩定增長，工業品出廠價格回升明顯，共同推動企業收入增長回升。 1—5月份，規上工業企業營業收入較去年同期增長2.9%，增長比1—4月份加速0.3個百分點，連續兩個月加速。從當月看，5月規上工業企業營業收入年增3.8%，在4月由降轉增的基礎上，增長率進一步加快0.5個百分點。企業收入持續回升，為獲利恢復提供重要支撐。

近八成產業獲利實現增長。 1—5月份，在41個工業大類產業中，有32個產業獲利年增，佔78.0%，產業增長面比1—4月份擴大2.4個百分點。分門類看，採礦業利潤年減16.2%，降幅比1—4月收窄2.4個百分點。製造業利潤增長6.3%，整體維持穩定。電力熱力燃氣及水生產及供應業利潤增長29.5%，持續維持較快增長。其中，電力產業獲利增長35.0%，燃氣產業獲利增長1.2%。

裝備製造業成為利潤增長重要引擎。隨著製造業高端化、智慧化、綠色化深入推進，新動能新優勢加速形成，裝備製造業利潤維持較快增長，為工業企業效益提升注入重要動力。 1—5月份，裝備製造業利潤年增11.5%，增長率高於規上工業8.1個百分點，拉動規上工業利潤增長3.6個百分點，是今年以來推動規上工業利潤增長貢獻最大的產業板塊。分產業來看，受惠於智慧型手機、高技術船舶、汽車等產品生產較快增長，電子產業獲利增長56.8%，鐵路船舶航空航太運輸設備產業獲利增長36.3%，汽車產業利潤增長17.9%。

消費品製造業利潤維持兩位數增長。受惠於國內需求穩定恢復、工業品出口整體加速等因素，消費品製造業利潤維持較快增長。 1—5月份，消費品製造業利潤年增10.9%，持續維持兩位數增長。分行業看，13個消費品製造大類產業利潤均維持增長，化纖、造紙業利潤分別增長1.69倍、1.47倍，文教工美、紡織、印刷、家具、農副食品、食品製造業利潤增長12.4% —31.8%。

原料製造業利潤降幅收窄。 1—5月份，原物料製造業利潤年減15.1%，降幅比1—4月收窄4.1個百分點。分產業來看，隨著大規模設備更新等政策措施落地顯效，鋼材市場預期向好、價格回升，鋼鐵業5月當月實現利潤95.0億元，年比由虧轉盈，扭轉了鋼鐵業全業連續3個月當月淨虧損的局面；有色冶煉業受產品價格上漲等因素推動，1—5月份獲利增長80.6%，增長比1—4月加快24.0個百分點。

企業當月單位成本年比、季比均減少。 5月份，規上工業企業每百元營業收入中的成本為85.46元，比4月份、上年同期分別減少0.31元、0.27元，今年以來，企業當月單位成本年比、季比均首次減少。

整體看，1—5月份規上工業企業效益持續恢復，但也要看到，國內有效需求仍不足，內生動力有待加強，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。下階段，要堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，著力推動已出台政策措施落地見效，大力推動新型工業化，加速發展新質生產力，著力擴大有效需求，提振經營主體信心，推動工業經濟持續回升向好。

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