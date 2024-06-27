彭博社引述NatAlliance Securities LLC國際固定收益主管Andrew Brenner分析指，「一切都與聯儲局有關。高利率維持更長時間使前端利率居高不下，吸引資金流入美國，並使美元保持強勢」，對於日本來說，「這是一個問題」。

雖然日本最高外匯官員神田真人重申，當局正在緊急關注外匯市場，並將在必要時採取適當措施，不過，目前日本所作的努力收效甚微。報道引述策略師們表示，在日本以創紀錄的9.8萬億日圓干預外匯市場之後的幾周，日圓跌勢持續，進一步的干預可能同樣無效。

紐約梅隆銀行資本市場駐紐約市場策略與洞察主管Bob Savage表示，「在聯儲局真正放鬆政策之前，我認為這一切都不會奏效」，「整體來看，你必須降低日本對美元的需求。要麼讓日本的長端利率足夠高，要麼讓美國的利率足夠低。這兩種情況都沒有發生」。

另外，商品期貨交易委員會(CFTC) 周一公布的數據顯示，資產管理公司紛紛湧入做空日圓，上周是2006年以來最看跌程度最高的一周。

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