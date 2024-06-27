港元現報7.8076元升值15點子，曾貶值最多1點子，報7.8092元，亦曾升值最多26點子，報7.8065元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.57點子至4.26583%，是2024年6月21日後最低；1星期HIBOR跌8.09點子至4.94613%；2星期HIBOR跌5.92點子至4.69202%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.41點子至4.76089%；6個月期HIBOR跌1點子至4.81494%；12個月期HIBOR升0.23點子至4.99042%，是5月28日後最高。

美元指數現報105.97貶值0.082點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46042%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.752%，連續7日收窄，利差是2024年4月01日後最窄，當日差距為-0.6418%。

對上一次連續7日收窄，是2023年11月27日，當日利差報0.0681%。

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