moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌4.18點子至4.65821%，是6月24日後最低，當日報4.63506%。

港元現報7.8076元升值15點子，曾貶值最多1點子，報7.8092元，亦曾升值最多26點子，報7.8065元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.57點子至4.26583%，是2024年6月21日後最低；1星期HIBOR跌8.09點子至4.94613%；2星期HIBOR跌5.92點子至4.69202%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.41點子至4.76089%；6個月期HIBOR跌1點子至4.81494%；12個月期HIBOR升0.23點子至4.99042%，是5月28日後最高。

美元指數現報105.97貶值0.082點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46042%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.752%，連續7日收窄，利差是2024年4月01日後最窄，當日差距為-0.6418%。

對上一次連續7日收窄，是2023年11月27日，當日利差報0.0681%。

其他報道

鈴木俊一：警惕匯率突然性單邊走勢

減息預期降 美匯近兩個月高 亞幣指數見19個月低 人幣7個月最弱

日圓今早貶至近38年最弱 兌港元曾見4.8544 美元兌日圓升穿160

傳3納米晶圓有瑕疵需報廢 三星否認

內地5月工業利潤增0.7% 增幅年內最低

滬深三大指數低開 人行投放800億人幣

恒指低開143點 科指跌0.63% 續低於10天線

微創機器人折讓14%配股 籌1億

港股ADR跌172點 夜期低水143點 美期亞股向下 友和、羚邦等業績

美股上升 道指升15點 亞馬遜市值增至2萬億美元

北水增持工行 減持京基金融國際