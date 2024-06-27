moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新世界據報將嘗試明年兌付永續債 月底前出售80億非核心資產

彭博社引述從公司方獲知消息的知情人士稱，新世界發展（0017）告訴一些投資者，公司將儘量行使一隻永續債在2025年3月到期的贖回權。

報道引述消息指，公司表示如果放棄贖回選擇權，票息將遠高於公司5%的平均融資成本。彭博社根據匯編的數據顯示，該債券周四每1美元面值報價95.7美分。

報道引述消息指，新世界還表示預計將在月底前完成出售80億港元（10億美元）的非核心資產；可能很快就會提供資產出售的最新細節，相關資產出售是在2023年7月至2024年6月期間進行的。

報道引述消息指，新世界今年獲得了一筆由上海K11購物中心支持的數十億元人民幣的貸款。在中國監管機構表示做好經營性物業貸款管理，滿足房地產企業合理融資需求之後，該房企近期開始使用這種融資途徑。

報道引述消息指，新世界的投資物業總價值為430億元，而且大多沒有債務。這些資產的平均貸款價值比預計約為40%，但有些可能高達70%。

新世界沒有回覆彭博社查詢。

 

其他報道

陳翊庭：LME正探索在港設立倉庫

滬深三大指數向下 滬指跌0.51%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

鈴木俊一：警惕匯率突然性單邊走勢

減息預期降 美匯近兩個月高 亞幣指數見19個月低 人幣7個月最弱

日圓今早貶至近38年最弱 兌港元曾見4.8544 美元兌日圓升穿160

傳3納米晶圓有瑕疵需報廢 三星否認

內地5月工業利潤增0.7% 增幅年內最低

滬深三大指數低開 人行投放800億人幣

恒指低開143點 科指跌0.63% 續低於10天線

微創機器人折讓14%配股 籌1億

港股ADR跌172點 夜期低水143點 美期亞股向下 友和、羚邦等業績

美股上升 道指升15點 亞馬遜市值增至2萬億美元

北水增持工行 減持京基金融國際

 