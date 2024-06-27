彭博社引述從公司方獲知消息的知情人士稱，新世界發展（0017）告訴一些投資者，公司將儘量行使一隻永續債在2025年3月到期的贖回權。
報道引述消息指，公司表示如果放棄贖回選擇權，票息將遠高於公司5%的平均融資成本。彭博社根據匯編的數據顯示，該債券周四每1美元面值報價95.7美分。
報道引述消息指，新世界還表示預計將在月底前完成出售80億港元（10億美元）的非核心資產；可能很快就會提供資產出售的最新細節，相關資產出售是在2023年7月至2024年6月期間進行的。
報道引述消息指，新世界今年獲得了一筆由上海K11購物中心支持的數十億元人民幣的貸款。在中國監管機構表示做好經營性物業貸款管理，滿足房地產企業合理融資需求之後，該房企近期開始使用這種融資途徑。
報道引述消息指，新世界的投資物業總價值為430億元，而且大多沒有債務。這些資產的平均貸款價值比預計約為40%，但有些可能高達70%。
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