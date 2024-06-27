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美元強 恒指半日跌368點 跑輸主要市場 伙科指見兩個月低 北水續流入

美減息機會降，美10年債息見兩周高，美匯升穿106，亞洲貨幣普遍疲軟，強美元令市場風險情緒降溫，亞股下跌。內地5月工業利潤增0.7%，增幅年內最低，A股下跌。內外夾擊下，國指、恒指跌2.2%及2.04%，為全球主要市場中表現最差。恒指跌幅見近1個月最大跌幅，恒指、科指見近兩個月低。

恒指今早低開143點，高位跌128點，低位跌368點，高低波幅241點。上升股份比例為11.67%，下跌為37.47%，無升跌為50.84%。

恒指半日跌368點或2.04%，報17721點，大市成交金額527億元；國指跌142點或2.21%，報6334點。恒生科技指數收報3598點，跌2.48%。

藍籌股成交金額257.85億元，佔大市成交48.92%；科指成份股成交金額119.78億元，佔大市成交22.72%；國指成份股成交金額214.68億元，佔大市成交40.73%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.66%，至67.55億元，佔大市成交12.79%。牛熊證成交金額36.56億元，減少14.74%；窩輪成交金額30.99億元，減少18.82%。

藍籌5隻升，77隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升1.92%，收報93.05元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌10.33%，收報35.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報35.6元，升2.89%；跌幅最大的是小米（1810）收報16.46元，跌7.63%。

恒指下試250天線(17544.72點)。科指下試100天線(3575.46點)。

北水南下合計淨流入31.01億元，較上日減少18.58%，連續第3日流入，累計流入72.32億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.04%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.1%。低見17721.01點，是4月30日17686.94點後最低。

科指曾跌最多2.48%，是6月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見3598.11點，是4月26日3568.44點後最低。

國指曾跌最多2.21%，是6月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.25%。低見6334.35點，是6月17日6305.49點後最低。

新世界（0017）據報將嘗試明年兌付永續債 月底前出售80億非核心資產。見52周低7.1元，收報7.17元，跌0.83%。

港交所（0388）陳翊庭：LME正探索在港設立倉庫。收報252.6元，跌1.33%。

微創機器人（2252）折讓14%配股 籌1億。創上市新低，見9.44元，收報9.47元，跌16.19%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現下，醫思健康（2138）收報1.27元，升0.79%。羚邦集團（2230）收報0.174元，升1.16%。毛記葵涌（1716）收報0.43元，跌7.53%。友和集團（2347）收報0.7元，無升跌。互太紡織（1382）收報1.54元，跌1.28%。永義國際（1218）收報2.9元，無升跌。遠東發展（0035）收報0.99元，跌1.98%。HYPEBEAST（0150）收報0.25元，無升跌。莊臣控股（1955）收報0.43元，無升跌。歐化（1711）收報0.086元，無升跌。

新世界（0017）向母公司出售前海大廈三成權益，作價15.5億元。見52周低7.1元，收報7.17元，跌0.83%。

AEON信貸財務（0900）首財季除稅後溢利8330萬元，跌14%。收報5.71元，跌5.62%。

藍河（0498）不再將保華建業入賬，全年虧損收窄至2.63億。收報0.122元，無升跌。

電訊首科（3997）上財年虧損擴大至917萬元。收報0.375元，無升跌。

大家樂（0341）：股價未充分反映內在價值，今斥241萬回購30萬股。收報8元，跌0.25%。

波司登（3998）上財年多賺38%至30.7億人幣，末期息20仙。收報4.62元，升6.7%。

大昌集團（0088）全年轉賺7490萬，末期息0.12元。收報3.1元，無升跌。

順豐同城（9699）下月起於香港提供同城即時配送服務。收報11.82元，跌0.67%。

維珍妮國際（2199）全年盈利倒退逾六成，末期息2.2仙。收報2.46元，無升跌。

受惠次季樓市反彈，美聯（1200）首5月賺1.7億元。收報0.79元，升5.33%。

惠記（0610）：鄭志明、何智恒辭任非執董。收報0.76元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1121.4元，收報1121.4元，升0.13%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見884.4元，收報884.35元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.5元，收報1059.5元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1135.2元，收報1135.2元，升0.06%；美中嘉和（2453）創上市新高，見55元，收報53.9元，升1.13%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1元，收報0.98元，跌1.01%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.75元，收報1.6元，升4.58%；中國電信（0728）創52周高，見4.62元，收報4.61元，升1.99%；中國聯通（0762）創52周高，見6.93元，收報6.88元，升0.73%；位元堂（0897）創52周高，見0.38元，收報0.345元，升41.98%；國開國際投資（1062）創52周高，見0.12元，收報0.12元，無升跌；津上機床中國（1651）創52周高，見10.6元，收報10.5元，升6.28%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見6.93元，收報6.88元，升0.73%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.185元，收報0.186元，跌6.06%；21世紀教育（1598）低見0.126元，收報0.126元，跌5.97%；廣汽集團（2238）低見2.8元，收報2.81元，跌4.1%；鳳凰衞視（2008）低見1.57元，收報1.62元，跌4.14%；京東健康（6618）低見21.6元，收報21.6元，跌4.42%；２１世紀教育（1598）低見0.126元，收報0.126元，跌5.97%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見0.8元，收報0.81元，跌4.71%；齊屹科技（1739）低見0.229元，收報0.231元，跌0.43%；英恒科技（1760）低見1.4元，收報1.44元，跌0.69%；希望教育（1765）低見0.185元，收報0.186元，跌6.06%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見16.34元，收報16.44元，跌2.72%；周生生（0116）低見7.22元，收報7.22元，跌0.41%；東風集團股份（0489）低見2.3元，收報2.33元，跌1.69%；新世界發展（0017）低見7.1元，收報7.17元，跌0.83%；新鴻基地產（0016）低見67.85元，收報67.9元，跌2.23%；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.77元，無升跌；新地（0016）低見67.85元，收報67.9元，跌2.23%；領展（0823）低見29.75元，收報29.9元，跌6.42%；農夫山泉（9633）低見37.4元，收報37.45元，跌6.49%；中升（0881）低見11元，收報11.04元，跌2.65%。

異動股

上升異動股，包括，國聯通信（8060）收報0.1元，升53.85%；奇士達（6918）收報0.2元，升44.93%；位元堂（0897）創52周高，見0.38元，收報0.345元，升41.98%；威揚酒業控股（8509）收報0.495元，升32%；皇冠環球集團（0727）收報0.144元，升28.57%；金慧科技（8295）收報0.078元，升25.81%；MINDTELL TECH（8611）收報0.083元，升23.88%；坤集團（0924）收報0.79元，升16.18%；首創鉅大（1329）收報0.445元，升15.58%；佳兆業健康（0876）收報0.024元，升14.29%。

下跌異動股，包括，步陽國際（2457）收報0.305元，跌38.38%；毅高國際控股（8218）收報0.185元，跌25.7%；新源萬恒控股（2326）收報0.011元，跌21.43%；中天順聯（0994）收報0.225元，跌18.18%；森美控股（0756）收報1.1元，跌17.91%；泰昇集團（0687）收報0.31元，跌17.33%；微創機器人－Ｂ（2252）創上市新低，見9.44元，收報9.47元，跌16.19%；老恒和釀造（2226）收報0.54元，跌15.63%；承輝國際（1094）見52周低0.214元，收報0.214元，跌14.06%；百應控股（8525）收報0.415元，跌13.54%；融眾金融（3963）收報0.26元，跌13.33%。

 

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