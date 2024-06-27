期內毛利率從2023財年的34.1%上升至42.1%，提高 8.0個百分點，創下歷史新高。

全年大數據平台和解決方案收入為3.14億元，增長41.4%，截至3月底，頂級醫院的客戶總數較2023財年增加14名至102名，監管機構及政策制定者的客戶數量則增加9名至43名。

生命科學解決方案收入為3.24億元，增長28.1%，毛利率提高14.6個百分點至32.1%，創新高。

健康管理平台和解決方案收入跌48.7%至1.7億元。截至2024年3月31日，在健康管理平台上至少完成一筆交易的活躍用戶數增至2760萬名。

其他報道

美元強 恒指半日跌368點 跑輪主要市場 伙科指見兩個月低 北水續流入

新世界據報將嘗試明年兌付永續債 月底前出售80億非核心資產

奢侈品轉售平台：香港用戶3年增兩倍 平均購物車價值4100元冠全球

陳翊庭：LME正探索在港設立倉庫

滬深三大指數向下 滬指跌0.51%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

鈴木俊一：警惕匯率突然性單邊走勢

減息預期降 美匯近兩個月高 亞幣指數見19個月低 人幣7個月最弱

日圓今早貶至近38年最弱 兌港元曾見4.8544 美元兌日圓升穿160

傳3納米晶圓有瑕疵需報廢 三星否認

內地5月工業利潤增0.7% 增幅年內最低

滬深三大指數低開 人行投放800億人幣

恒指低開143點 科指跌0.63% 續低於10天線

微創機器人折讓14%配股 籌1億

港股ADR跌172點 夜期低水143點 美期亞股向下 友和、羚邦等業績

美股上升 道指升15點 亞馬遜市值增至2萬億美元

北水增持工行 減持京基金融國際