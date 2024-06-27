醫渡科技（2158）公布，截至今年3月底止全年收入8.07億元（人民幣，下同），按年升0.3%，虧損由上年度的6.32億元，顯著收窄至2.21億元，經調整淨虧損亦由上年度的4.49億元收窄至1.58億元。不派末期息。
期內毛利率從2023財年的34.1%上升至42.1%，提高 8.0個百分點，創下歷史新高。
全年大數據平台和解決方案收入為3.14億元，增長41.4%，截至3月底，頂級醫院的客戶總數較2023財年增加14名至102名，監管機構及政策制定者的客戶數量則增加9名至43名。
生命科學解決方案收入為3.24億元，增長28.1%，毛利率提高14.6個百分點至32.1%，創新高。
健康管理平台和解決方案收入跌48.7%至1.7億元。截至2024年3月31日，在健康管理平台上至少完成一筆交易的活躍用戶數增至2760萬名。
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