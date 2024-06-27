全年收入按年跌9.4 %至128.59%。分部方面，城市供水分部收益按年跌5.2%至82.76億元，分部溢利按年跌12.2%至24.9億元，主要是由於整體安裝及維護工程及建設工程減少。

管道直飲水供應分部收益按年增31.4%至17.22億元，分部溢利按年增17.3%至5.92億元，是由於獲得更多安裝及維護工程及建設工程以及管道直飲水供應項目快速擴展。

環保分部收益按年跌24%至10.72億元，分部溢 利按年跌24.4%至3.54億元，主要是由於若干進行中之污水處理建設項目逐漸完工或進入建設工程最後階段，致使該等項目所貢獻之收益按年自然減少。

總承包建設分部之外部客戶收益按年跌31%至8.27億元，分部溢利按年跌23.4%至6.11億元，主要是由於外部供水及污水處理項目建設工程整體減少所致。

物業業務分部錄得按年顯著減少61.9% 至2.08億元，分部溢利按年跌53.9% 至4110萬元主要由於物業市場潛在買家的信心恢復緩慢，導致物業項目銷售額減少。

截至3月底止，資本負債比率為66.1%，按年增0.7個百分點。

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