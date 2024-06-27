恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示ETF投資組合覆蓋中國、美國及日本三大股票市場，在ETF市場同樣舉足輕重，在年初至今淨流入已佔整體ETF市場的資金流約70%。

她補充，「恒生日本東證100指數ETF」是目前唯一獲證監會認可的日本東證100指數ETF，捉緊日本最大100間上市公司的增長潛力，以及每手投資金額門檻在香港市場投資日本股票市場ETF當中最低。

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝則表示，日本央行結束負利率政策、企業加薪、達到通脹數據高於2%的目標及企業管治改革都推動了日本股市逐步復甦，不過由於日圓非常波動，海外投資者在投資時需要考慮需否對沖日圓滙率的風險。

其他報道

半日沽空金額增19% 恒生中國企業沽空增5.6倍

美元強 恒指半日跌368點 跑輪主要市場 伙科指見兩個月低 北水續流入

醫渡科技全年虧損收窄至2.2億人幣 收入持平

新世界據報將嘗試明年兌付永續債 月底前出售80億非核心資產

奢侈品轉售平台：香港用戶3年增兩倍 平均購物車價值4100元冠全球

陳翊庭：LME正探索在港設立倉庫

滬深三大指數向下 滬指跌0.51%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

鈴木俊一：警惕匯率突然性單邊走勢

減息預期降 美匯近兩個月高 亞幣指數見19個月低 人幣7個月最弱

日圓今早貶至近38年最弱 兌港元曾見4.8544 美元兌日圓升穿160

傳3納米晶圓有瑕疵需報廢 三星否認

內地5月工業利潤增0.7% 增幅年內最低

滬深三大指數低開 人行投放800億人幣

恒指低開143點 科指跌0.63% 續低於10天線

微創機器人折讓14%配股 籌1億

港股ADR跌172點 夜期低水143點 美期亞股向下 友和、羚邦等業績

美股上升 道指升15點 亞馬遜市值增至2萬億美元

北水增持工行 減持京基金融國際