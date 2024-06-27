恒生（0011）投資推出「恒生日本東證100指數ETF」，將於7月10日於香港交易所上市（股票代號：3410）。首次發行將於7月2日開始，發行價為每單位5港元，每手交易數量為100個基金。
恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示ETF投資組合覆蓋中國、美國及日本三大股票市場，在ETF市場同樣舉足輕重，在年初至今淨流入已佔整體ETF市場的資金流約70%。
她補充，「恒生日本東證100指數ETF」是目前唯一獲證監會認可的日本東證100指數ETF，捉緊日本最大100間上市公司的增長潛力，以及每手投資金額門檻在香港市場投資日本股票市場ETF當中最低。
恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝則表示，日本央行結束負利率政策、企業加薪、達到通脹數據高於2%的目標及企業管治改革都推動了日本股市逐步復甦，不過由於日圓非常波動，海外投資者在投資時需要考慮需否對沖日圓滙率的風險。
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