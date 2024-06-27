致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，香港的市場活動於今年首5個月呈現反彈跡象，主要由投資者對首次公開招股（IPO）和資本市場的信心改善所推動。重燃的樂觀情緒促進企業交易活動增加。此外，美國利率可能已經見頂，美國聯儲局有可能會於2024年底開始減息，將可緩解企業流動性壓力，刺激投資，並有望提升企業估值。

他續稱，人工智能（AI）興起，為全球經濟帶來重大變革，而各行各業正在採用AI技術去提升營運效 率，AI 技術因而成爲了收購交易中越來越有價值的資產，也促使企業買賣協議活動的增加。該行預計2024年下半年的企業交易宗數將保持上升趨勢，全年整體交易量將會回升。

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