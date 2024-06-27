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LME研於港設金屬倉庫分三階段進行 首階段為研究法律問題料需時數月

港交所（0388）旗下的倫敦金屬交易所(LME)行政總裁張柏廉(Matthew Chamberlain) 表示，近期因電氣化而令銅商品表現較佳，銅相關商品亦迎來牛市，惟中國對其的需求略為低迷（little muted），而過去一年看到的問題為全球金屬商品的連通性。他表示，LME擬於港設金屬倉庫，解決與中國相關的問題，計劃將分三階段推行，正在進行第一階段的相關研究法律及稅務需時數月，料此階段相信問題不多，昐於今年底前可公布首階段的有關更新。

張柏廉舉例指出，如有中國金屬製造商想出售銅予國外，其中國金屬製造商需要先將其有關金屬，運送到其金屬倉庫，若以船運方式送到其他較遠區域，則需額外時間及成本去達到。但若以貨車或火車運到該所的香港金屬倉庫，即可立即向LME以高價出售其金屬。而同一時間，中國亦需從國外進口金屬，亦向透過存入香港倉庫，並將其金屬商品去交易。

張柏廉透露，第二階段為其金屬倉庫的營運商去找地，或租地設立相關設施，而港為高度發展地區、土地昂貴，其營運商面臨最大問題為可否於營運的同時並從中獲利，相信其階段會面臨較大難處，而提議建設倉庫的位置亦需經過審批，而此階段依靠第三方營運商，因此第二階段進程的所需時間，難以靠LME去估計。

張柏廉指，第三階段為LME去批准其金屬倉庫的營運商去運作其倉庫，他補充LME非直接營運其金屬倉庫，該所只批准許可予相關營運商去運作。

據了解，LME有32個已核准的金屬倉庫地點，亞太區內有韓、日、星及馬來西亞等等。

 

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