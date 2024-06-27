張柏廉舉例指出，如有中國金屬製造商想出售銅予國外，其中國金屬製造商需要先將其有關金屬，運送到其金屬倉庫，若以船運方式送到其他較遠區域，則需額外時間及成本去達到。但若以貨車或火車運到該所的香港金屬倉庫，即可立即向LME以高價出售其金屬。而同一時間，中國亦需從國外進口金屬，亦向透過存入香港倉庫，並將其金屬商品去交易。

張柏廉透露，第二階段為其金屬倉庫的營運商去找地，或租地設立相關設施，而港為高度發展地區、土地昂貴，其營運商面臨最大問題為可否於營運的同時並從中獲利，相信其階段會面臨較大難處，而提議建設倉庫的位置亦需經過審批，而此階段依靠第三方營運商，因此第二階段進程的所需時間，難以靠LME去估計。

張柏廉指，第三階段為LME去批准其金屬倉庫的營運商去運作其倉庫，他補充LME非直接營運其金屬倉庫，該所只批准許可予相關營運商去運作。

據了解，LME有32個已核准的金屬倉庫地點，亞太區內有韓、日、星及馬來西亞等等。

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