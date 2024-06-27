為協助廣告商加強推廣內容同時免卻蘋果服務費，Meta現已推出不同替代方案，如廣告客戶有意在Facebook及Instagram加強推廣內容，可使用電腦或流動版網頁瀏覽器，在Facebook.com及Instagram.com加強推廣內容或增值，便無需支付蘋果服務費。在Facebook.com 及Instagram.com加強推廣內容與應用程式加強推廣內容的功能相同。

此外，客戶亦可在「付款設定」為廣告帳戶的預付基金增值，然後在iOS應用程式使用預付基金加強推廣內容，避免產生手續費。

Meta又指，企業商家可下載應用程式或使用電腦登入「Meta Business Suite」，管理和加強推廣各個平台上的內容，而無需支付 Apple 服務費；亦可下載應用程式或使用電腦前往「廣告管理員」，以建立廣告而無需支付蘋果服務費。

其他報道

LME研於港設金屬倉庫分三階段進行 首階段為研究法律問題料需時數月

致同：本港首季上市公司交易宗數升72% 全年整體交易量有望回升

渣打：CIES推出後錄6000人次查詢瀏覽 七成為40歲以上家庭客為主

【有片：埋身擊】日央行疑出手干預 幾時係買入日圓時機？

恒生投資銀行推日本東證100指數ETF 一手入場費500元

中國水務上財年少賺17% 末期息0.15元

半日沽空金額增19% 恒生中國企業沽空增5.6倍

美元強 恒指半日跌368點 跑輪主要市場 伙科指見兩個月低 北水續流入

醫渡科技全年虧損收窄至2.2億人幣 收入持平

新世界據報將嘗試明年兌付永續債 月底前出售80億非核心資產

奢侈品轉售平台：香港用戶3年增兩倍 平均購物車價值4100元冠全球

陳翊庭：LME正探索在港設立倉庫

滬深三大指數向下 滬指跌0.51%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日

鈴木俊一：警惕匯率突然性單邊走勢

減息預期降 美匯近兩個月高 亞幣指數見19個月低 人幣7個月最弱

日圓今早貶至近38年最弱 兌港元曾見4.8544 美元兌日圓升穿160

傳3納米晶圓有瑕疵需報廢 三星否認

內地5月工業利潤增0.7% 增幅年內最低

滬深三大指數低開 人行投放800億人幣

恒指低開143點 科指跌0.63% 續低於10天線

微創機器人折讓14%配股 籌1億

港股ADR跌172點 夜期低水143點 美期亞股向下 友和、羚邦等業績

美股上升 道指升15點 亞馬遜市值增至2萬億美元