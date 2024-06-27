Facebook母公司Meta（美：META）表示，由今年7月起，根據蘋果公司（美：AAPL）最新的《App審核指南》，亞太地區的廣告商如在iOS版Facebook及Instagram應用程式內加強推廣內容，需使用蘋果的內置購買功能（In-App Purchase），廣告商需支付總付款金額的30%作為蘋果服務費（未扣除任何適用稅項）。此費用是由蘋果收取，而非Meta。
為協助廣告商加強推廣內容同時免卻蘋果服務費，Meta現已推出不同替代方案，如廣告客戶有意在Facebook及Instagram加強推廣內容，可使用電腦或流動版網頁瀏覽器，在Facebook.com及Instagram.com加強推廣內容或增值，便無需支付蘋果服務費。在Facebook.com 及Instagram.com加強推廣內容與應用程式加強推廣內容的功能相同。
此外，客戶亦可在「付款設定」為廣告帳戶的預付基金增值，然後在iOS應用程式使用預付基金加強推廣內容，避免產生手續費。
Meta又指，企業商家可下載應用程式或使用電腦登入「Meta Business Suite」，管理和加強推廣各個平台上的內容，而無需支付 Apple 服務費；亦可下載應用程式或使用電腦前往「廣告管理員」，以建立廣告而無需支付蘋果服務費。
其他報道
LME研於港設金屬倉庫分三階段進行 首階段為研究法律問題料需時數月
致同：本港首季上市公司交易宗數升72% 全年整體交易量有望回升
渣打：CIES推出後錄6000人次查詢瀏覽 七成為40歲以上家庭客為主
美元強 恒指半日跌368點 跑輪主要市場 伙科指見兩個月低 北水續流入
奢侈品轉售平台：香港用戶3年增兩倍 平均購物車價值4100元冠全球
減息預期降 美匯近兩個月高 亞幣指數見19個月低 人幣7個月最弱
日圓今早貶至近38年最弱 兌港元曾見4.8544 美元兌日圓升穿160
港股ADR跌172點 夜期低水143點 美期亞股向下 友和、羚邦等業績