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Meta：蘋果7月起收取FB及IG亞太區廣告服務費 已推替代方案

Facebook母公司Meta（美：META）表示，由今年7月起，根據蘋果公司（美：AAPL）最新的《App審核指南》，亞太地區的廣告商如在iOS版Facebook及Instagram應用程式內加強推廣內容，需使用蘋果的內置購買功能（In-App Purchase），廣告商需支付總付款金額的30%作為蘋果服務費（未扣除任何適用稅項）。此費用是由蘋果收取，而非Meta。

為協助廣告商加強推廣內容同時免卻蘋果服務費，Meta現已推出不同替代方案，如廣告客戶有意在Facebook及Instagram加強推廣內容，可使用電腦或流動版網頁瀏覽器，在Facebook.com及Instagram.com加強推廣內容或增值，便無需支付蘋果服務費。在Facebook.com 及Instagram.com加強推廣內容與應用程式加強推廣內容的功能相同。

此外，客戶亦可在「付款設定」為廣告帳戶的預付基金增值，然後在iOS應用程式使用預付基金加強推廣內容，避免產生手續費。

Meta又指，企業商家可下載應用程式或使用電腦登入「Meta Business Suite」，管理和加強推廣各個平台上的內容，而無需支付 Apple 服務費；亦可下載應用程式或使用電腦前往「廣告管理員」，以建立廣告而無需支付蘋果服務費。

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