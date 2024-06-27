香港寬頻與Bowtie推出全新四合一醫療服務計劃，讓客戶以超值價格獲得全面的醫療保障，總值逾3500元，當中包括：

1.無限次西醫視像診症

由Bowtie醫療網絡內的專業醫生提供

連同兩日處方藥物，最快四小時送抵客戶家中

每月診症次數不設上限

2.全身檢查

項目全面，當中包括血脂分析、肝腎功能測試及糖尿病檢查等

3.牙科服務

每年兩次牙科檢查及洗牙服務3

如需其他美容牙科治療，如透明牙箍或瓷牙貼等，可節省高達$2,000費用

4.流感疫苗接種

香港寬頻持股管理人、執行副主席及集團行政總裁楊主光表示，是次與Bowtie跨界合作推出全方位醫療服務，旨在將香港寬頻無限合一策略的多元化選擇進一步擴展至醫療健康領域，以強大的合作伙伴網絡及優惠又便捷的服務，全面照顧大家的居家生活所需。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，透過香港寬頻極強大的銷售網絡，希望以不同場景讓客戶親身體驗醫療健康服務的好處，推廣「預防勝於治療」的重要性。

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