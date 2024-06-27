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財經花生丨周大福「撈過界」 做國際技能大賽獎牌

周大福珠寶（1929）一向賣開金同珠寶首飾，不過最近就開拓咗個新領域，就係去做金牌。講緊唔係喺舖頭賣嗰啲金牌，而係比賽頒獎嘅金牌，啱啱噚日（26日）結束嘅第二屆「一帶一路」國際技能大賽，賽事所有項目金、銀、銅獎牌就係由周大福包辦製作。

呢個「一帶一路」國際技能大賽由國家人力資源社會保障部、重慶市政府同其他相關部委主辦，主題係「技能合作，共同發展」，邀請一帶一路國家和地區代表參賽。賽制參照世界技能大賽，設立運輸物流、數字建造、電子技術、花藝、珠寶加工和美容等合共18個行業技能比賽項目。

第一屆賽事喺2019年舉辦，不過之後因為疫情暫停，直到今屆復辦周大福就開始參與贊助。 據講今次都係周大福第一次製作金牌（銀牌同銅牌都係），不過個獎牌當然只係包金，所有獎牌正面都會印上「第二屆一帶一路國際技能大賽名稱」和「2024年中國重慶」，背面就鑄有「2024」和「周大福」。

除咗幫手製作獎牌，周大福仲幫手安排咗兩位有超過20年經驗鑄金師傅，幫手擔任珠寶加工比賽評委，促進不同地區的技術交流，聽講呢項比賽最後仲由中國選手勝出添。

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