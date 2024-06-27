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花旗：維持港樓價跌一成預測不變 負租金收益率或抑制投資需求

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持香港住宅價格今年按年下跌10%的預測，至今年底或會下跌超過10%。他預期，2024年香港按揭息率或保持在4.14%以上，由於香港銀行或不會立即跟隨聯儲局減息，因此負租金收益率或將抑制投資需求，樓市撤辣成交急增期後亦開始出現回落跡象。

廖嘉豪表示，內地政府持續購買過剩的房地產庫存，信貸風險比房地產發展商較低，並且再融資能力更好，可以降低內銀整體風險，該行預計即使內房庫存需21個月消化，但樓價將在6至9個月內加速穩定。

此外，內銀資產質素的正面影響將能大幅抵消淨息差下跌的負面影響，推升該板塊估值，因此對內銀看法更加正面。至於互聯網公司，廖嘉豪表示，行業或進入新的提高利潤率趨勢，同時反映潛在長期的盈利上行周期。

日股方面，廖嘉豪預期，下輪升市或將受以下因素推動，包括日本及海外貨幣政策方向趨穩增加匯率穩定性；第一季業績期指引好過預期；以及實際工資上升推動國內需求復蘇預期。

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