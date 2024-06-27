美高梅中國（2282）刋發最新的發債文件顯示，今次發行5億美元優先票據，所得淨額38.59億港元，將會用於償還循環信貸。該集團又估計，今年預算的資本開支達16億至20億港元。該公司又透露，與名導演張藝謀合作的駐場表演「美高梅2049」，有望於今年第四季公開上演。
根據美高梅投牌時所提的非博彩項目，當中便包括與張藝謀合作。美高梅今日股價收報12.14元，跌0.98%。
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