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恒指收市跌373點 下試250天線 成交增至逾千億 國指見3個月最大跌幅

美減息預期降，美元強，亞洲貨幣疲軟，亞股亦向下，內地公布5月工業利潤增0.7%，增幅年內最低，A股、港股午後跌幅加大，MSCI中國指數較5月高點下跌逾10%，邁向技術性回調。美股美光收入展望遜預期，拖累美期、科技股表現。港股表現疲弱，國指、恒指跌2.37%及2.06%，為目前全球主要市場中表現第二、三差，僅次於老撾的跌2.57%。恒指、科指跌幅見近1個月最大跌幅，國指見3個月最大跌幅，恒指、科指見近兩個月即市及收市低。跌市成交增至近一周高，並終止3日不足千億，北水流入減少3.9%。

恒指今早低開143點，高位跌128點，低位跌412點，高低波幅285點。上升股份比例為15.7%，下跌為46.62%，無升跌為37.67%。

恒指收市跌373點或2.06%，報17716點，大市成交金額1042億元，較上日增加9.54%，是6月21日1290.76億元成交後最多；國指跌153點或2.37%，報6324點。恒生科技指數收報3588點，跌2.73%。

藍籌股成交金額570.21億元，佔大市成交54.72%；科指成份股成交金額267.09億元，佔大市成交25.63%；國指成份股成交金額475.26億元，佔大市成交45.61%。

24隻雙櫃台股，總成交0.86億元人民幣，相當於約0.92億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.54%，至78.18億元，佔大市成交7.5%。牛熊證成交金額42.44億元，減少1.02%；窩輪成交金額35.73億元，減少6.38%。

藍籌4隻升，77隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升1.81%，收報92.95元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌11.46%，收報35.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報35.45元，升2.46%；跌幅最大的是小米（1810）收報16.54元，跌7.18%。

恒指受制於10天線(18049.47點)，下試250天線(17544.7點)。科指下試100天線(3575.37點)。

北水南下合計淨流入36.59億元，較上日減少3.93%，連續第3日流入，累計流入77.9億元，對上一次連續3日淨流入是2024年5月20日。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.28%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.34%。低見17677.33點，是4月26日17336.2點後最低。收市報17716.47點，是4月26日後收市新低，當日報17651.15點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.95%，是5月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.98%。低見3580.68點，是4月26日3568.44點後最低。收市報3588.86點，是4月25日後收市新低，當日報3554.3點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.52%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見6314.16點，是6月17日6305.49點後最低。收市報6324.05點，是4月30日後收市新低，當日報6273.75點。第1日陰燭。

午後消息股表現

港交所（0388）陳翊庭：LME正探索在港設立倉庫。LME研於港設金屬倉庫分三階段進行 首階段為研究法律問題料需時數月。收報251.6元，跌1.72%。

中國水務（0855）上財年少賺17% 末期息0.15元。收報5.17元，跌11.02%。

醫渡科技（2158）全年虧損收窄至2.2億人幣 收入持平收報3.89元，跌4.66%。

今早及隔晚消息股表現

新世界（0017）據報將嘗試明年兌付永續債 月底前出售80億非核心資產。見52周低7.1元，收報7.26元，升0.41%。

微創機器人（2252）折讓14%配股 籌1億。創上市新低，見9.18元，收報9.2元，跌18.58%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現下，醫思健康（2138）收報1.3元，升3.17%。羚邦集團（2230）收報0.173元，升0.58%。毛記葵涌（1716）收報0.44元，跌5.38%。友和集團（2347）收報0.7元，無升跌。互太紡織（1382）收報1.53元，跌1.92%。永義國際（1218）收報2.9元，無升跌。遠東發展（0035）收報1.01元，無升跌。HYPEBEAST（0150）收報0.25元，無升跌。莊臣控股（1955）收報0.43元，無升跌。歐化（1711）收報0.086元，無升跌。

新世界（0017）向母公司出售前海大廈三成權益，作價15.5億元。見52周低7.1元，收報7.26元，升0.41%。

AEON信貸財務（0900）首財季除稅後溢利8330萬元，跌14%。收報5.68元，跌6.12%。

藍河（0498）不再將保華建業入賬，全年虧損收窄至2.63億。收報0.122元，無升跌。

電訊首科（3997）上財年虧損擴大至917萬元。收報0.375元，無升跌。

大家樂（0341）：股價未充分反映內在價值，今斥241萬回購30萬股。收報7.96元，跌0.75%。

波司登（3998）上財年多賺38%至30.7億人幣，末期息20仙。收報4.56元，升5.31%。

大昌集團（0088）全年轉賺7490萬，末期息0.12元。收報3.11元，升0.32%。

順豐同城（9699）下月起於香港提供同城即時配送服務。收報11.82元，跌0.67%。

維珍妮國際（2199）全年盈利倒退逾六成，末期息2.2仙。收報2.4元，跌2.44%。

受惠次季樓市反彈，美聯（1200）首5月賺1.7億元。收報0.78元，升4%。

惠記（0610）：鄭志明、何智恒辭任非執董。收報0.76元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，安碩印度（2836）創上市新高，見41.78元，收報41.68元，升0.87%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2148元，收報2148元，升0.89%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1121.4元，收報1120.3元，升0.03%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見884.4元，收報884.3元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.5元，收報1059.3元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1135.2元，收報1134.7元，升0.01%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.31元，收報5.31元，升0.85%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見122.85元，收報122.85元，升0.2%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1046.3元，收報1046.3元，升0.08%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1042.15元，收報1042.15元，升0.22%；美中嘉和（2453）創上市新高，見55元，收報54.45元，升2.16%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1元，收報0.96元，跌3.03%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.5元，收報0.5元，無升跌；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.75元，收報1.6元，升4.58%；青島控股（0499）創52周高，見0.2元，收報0.195元，升2.63%；中國電信（0728）創52周高，見4.67元，收報4.65元，升2.88%；位元堂（0897）創52周高，見0.38元，收報0.335元，升37.86%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見6.95元，收報6.92元，升1.32%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見7.61元，收報7.61元，跌6.85%；希教國際控股（1765）低見0.182元，收報0.182元，跌8.08%；21世紀教育（1598）低見0.126元，收報0.135元，升0.75%；廣汽集團（2238）低見2.79元，收報2.79元，跌4.78%；呷哺呷哺（0520）低見1.41元，收報1.41元，跌4.08%；鳳凰衞視（2008）低見1.57元，收報1.68元，跌0.59%；京東健康（6618）低見21.3元，收報21.35元，跌5.53%；中手游（0302）低見0.92元，收報0.92元，跌8%；科軒動力控股（0476）低見0.075元，收報0.083元，跌15.31%；民銀資本（1141）低見0.158元，收報0.213元，升23.12%。

63隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見16.34元，收報16.52元，跌2.25%；周生生（0116）低見7.2元，收報7.21元，跌0.55%；東風集團股份（0489）低見2.28元，收報2.29元，跌3.38%；新世界發展（0017）低見7.1元，收報7.26元，升0.41%；新鴻基地產（0016）低見67.5元，收報67.55元，跌2.74%；大快活（0052）低見7.8元，收報7.84元，跌0.13%；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.77元，無升跌；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；新地（0016）低見67.5元，收報67.55元，跌2.74%；領展（0823）低見29.75元，收報30元，跌2.03%。

異動股

上升異動股，包括，皇冠環球集團（0727）收報0.159元，升41.96%；位元堂（0897）創52周高，見0.38元，收報0.335元，升37.86%；時時服務（8181）收報0.08元，升35.59%；國聯通信（8060）創52周高，見0.16元，收報0.086元，升32.31%；奇士達（6918）收報0.182元，升31.88%；盛禾生物（2898）收報6.7元，升31.37%；森浩集團（8285）收報0.027元，升28.57%；民生國際（0938）見52周低0.61元，收報0.84元，升25.37%；十方控股（1831）收報0.072元，升24.14%；國際商業結算（0147）收報0.068元，升23.64%；民銀資本（1141）創上市新低，見0.158元，收報0.213元，升23.12%。

下跌異動股，包括，步陽國際（2457）收報0.27元，跌45.45%；中天順聯（0994）收報0.189元，跌31.27%；毅高國際控股（8218）收報0.185元，跌25.7%；龍皇集團（8493）收報0.169元，跌24.89%；聯合能源集團（0467）見52周低0.295元，收報0.3元，跌24.05%；秀商時代控股（1849）創上市新低，見0.044元，收報0.045元，跌22.41%；澳洲成峰高教（1752）收報0.053元，跌22.06%；朗詩（0106）收報0.055元，跌21.43%；荃信生物－Ｂ（2509）收報22.05元，跌19.08%。

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