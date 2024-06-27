雙方更簽署了諒解備忘錄，進一步鞏固雙邊合作，共同推動wCBDC和代幣化市場創新發展，並將深入研究其wCBDC基建（即金管局的Ensemble項目沙盒和法國央行的DL3S）之間的互通性，重點研究實時跨境和跨貨幣支付，目標探索如何提高跨境交易的結算效率，促進不同地區的金融市場基建之間互通。根據諒解備忘錄，金管局和法國央行同意加強溝通與合作，並奠定進一步應用代幣化和新科技的基礎。

金管局最近參與了歐洲中央銀行歐元體系（Eurosystem）探索工作的第二階段，成為歐元區以外參與此項計劃的主要央行機構。

金管局副總裁李達志表示，法國和香港顯然在多個領域都有巨大的合作潛力。尤其在金融科技領域，法國央行和金管局在央行數碼貨幣上均已展現領先地位，金管局期待與法國央行攜手進一步探索不同跨境支付方案和應用案例，促進金融市場互通性，以及推動全球代幣化市場的發展。

法國央行第一副總裁Denis Beau表示，已為改善跨境支付訂下明確目標，並藉着歐元體系探索工作帶來的機遇，與金管局合作透過不同的用例，研究如何使用代幣化港元及歐元進行外匯交易同步交收。

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