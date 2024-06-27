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貿發局上調出口預測到9%至11% 對電子產品業前景樂觀

香港貿易發展局將今年的預期出口增長由去年12月預測的4%至6%上調到9%至11%，出口信心指數飈升12點，達到51.6，而預期指數更升至54.3。有73%的出口商預期未來12月的利潤將會上升或者維持不變。

銷售及新訂單表現最佳，現狀指數上升19.6點至57.5，預期指數上升9.5點至59.4，接近60的相對高點，而採購分類指數的現狀指數和預期指數分別是54.0與57.2，都超過50的中性水平。出口商的庫存較正常水平高，以應對銷售及新訂單的持續增長。不過成本分類指數的現狀指數和預期指數仍處於負面範圍，反映成本上升的壓力仍未減退。

市場方面，出口商最看好中國內地的前景，其次是美國、歐盟和東盟。而行業方面，電子產品業出口商對前景較為樂觀，其次是珠寶業和生產設備或物料業。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，雖然所有國家和地區的經濟表現都受關鍵環球經濟因素影響，包括地緣政治緊張、成本上升和匯率波動，但香港在今年上半年的表現超出預期。

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